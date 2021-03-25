С 29 марта главная героиня сериала Ворожка будет помогать полиции раскрыть самые страшные и запутанные дела. Дар ясновидения – вот, что будет приводить Екатерину к разгадке. Однако всегда ли ее способности будут делать людей счастливыми? Не пропустите – смотрите онлайн сериал Ворожка с 29.03.2021 на СТБ.

Video: Ворожка – смотрите на СТБ с 29.03.2021

Сериал Ворожка — 1 серия выйдет в эфир уже 29.03.2021. О чем будет 1 серия сериала Ворожка читайте в анонсе