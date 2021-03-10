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Авантюра на двоих – смотрите на СТБ с 15.03.2021

10.03.2021

Не пропустите премьеру сериала, в котором ложь вытащила с того света слабую бабушку, – смотрите онлайн Авантюра на двоих с 15.03.2021 на СТБ!

Перед своей смертью бабушка захотела впервый и в последний раз увидеть старшего внука. Чтобы выполнить ее просьбу и напоследок порадовать родного человека, главная героиня солгала ей, познакомив с подставным родственником. Каково же было удивление семьи, когда после общения с мошенником бабушка выздоровела. Все бы ничего, но на горизонте появился настоящий внук… Как будут разруливать ситуацию родственники? Смотрите онлайн Авантюра на двоих с 15 марта на СТБ.

Video: Авантюра на двоих – смотрите на СТБ с 15.03.2021


Авантюра на двоих на СТБ уже 15 марта. Смотрите трейлер сериала Авантюра на двоих прямо сейчас

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