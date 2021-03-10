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Авантюра на двох – дивіться на СТБ з 15.03.2021

10.03.2021

Не пропустіть прем’єру серіалу, у якому брехня витягнула з того світу кволу бабусю, – дивіться онлайн Авантюра на двох з 15.03.2021 на СТБ!

Перед своєю смертю бабуся захотіла вперше та востаннє побачити старшого внука. Щоб виконати її прохання та наостанок потішити найріднішу людину, головна героїня збрехала їй, познайомивши з підставним родичем. Яке ж було здивування родини, коли після спілкування із шахраєм бабуся одужала. Усе б нічого, але на горизонті з’явився справжній внук… Як розрулюватимуть ситуацію родичі? Дивіться онлайн Авантюра на двох з 15 березня на СТБ.

Video: Авантюра на двох – дивіться на СТБ з 15.03.2021


Авантюра на двох на СТБ вже 15 березня. Дивіться трейлер серіалу Авантюра на двох прямо зараз

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