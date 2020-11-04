Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет романтический сериал «Отпуск в сосновом лесу». Читайте анонс 1―2 серий фильма «Отпуск в сосновом лесу» прямо сейчас!

В центре сюжета история двух институтских подруг — Ольги и Аллы. Некогда они вместе учились в одном вузе, но после потеряли связь, а по прошествии времени совершенно случайно оказались соседями по коттеджу во время отдыха. Много лет назад они обе были влюблены в преподавателя славянской филологии — Валерия Синицкого. Из двух подружек он выбрал хрупкую и открытую Ольгу. Но после смерти бабушки Ольга неожиданно прервала с ним все отношения, и через некоторое время Валерий женился на Алле.

Спустя почти десять лет Ольга уже замужем и у нее есть сын Гоша. Она вроде бы и рада вновь встретиться с подругой, но ей не хочется бередить еще до конца не затянувшиеся сердечные раны.

В ролях: Анна Сагайдачная, Прохор Дубравин, Анастасия Чепелюк, Константин Корецкий, Ада Роговцева, Даниил Мирешкин.

Не пропустите премьеру сериала «Отпуск в сосновом лесу» уже сегодня в 20:15 на телеканале СТБ!

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