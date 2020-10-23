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Любовница в наследство – смотрите на СТБ с 28.10.2020

23.10.2020

Не пропустите премьеру новой остросюжетной мелодрамы Любовница в наследство на СТБ! Жизнь Татьяны была беззаботной, а брак с мужем напоминал сказку. Пока одно известие все не разрушило – ее любимый погиб, упав с крыши офисного здания. И оставил после себя множество финансовых проблем и свою беременную любовницу. Удастся ли Татьяне спасти бизнес мужа и найти общий язык с этой женщиной? Смотрите в новом сериале Любовница в наследство на СТБ.

Video: Любовница в наследство – смотрите на СТБ с 28.10.2020


Любовница в наследство на СТБ уже 28 октября. Смотрите трейлер сериала Любовница в наследство прямо сейчас

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