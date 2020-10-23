Не пропустіть прем’єру нової гостросюжетної мелодрами Коханка у спадок на СТБ! Життя Тетяни було безтурботним, а шлюб із чоловіком нагадував казку. Поки одна звістка все не зруйнувала – її коханий загинув, впавши з даху офісної будівлі. І залишив по собі безліч фінансових проблем і свою вагітну коханку. Чи вдасться Тетяні врятувати бізнес чоловіка та знайти спільну мову з цією жінкою? Дивіться в новому серіалі Коханка у спадок на СТБ.

Video: Коханка у спадок – дивіться на СТБ з 28.10.2020

Коханка у спадок на СТБ вже 28 жовтня. Дивіться трейлер серіалу Коханка у спадок прямо зараз