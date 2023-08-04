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Video: Майже одружені 2023 6 серия от 04.08.2023 смотреть онлайн

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Серия 6 | 04.08.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Майже одружені 2023 6 серия от 04.08.2023 и узнайте про загадочную свадьбу с женихом-анонимом. Ира с подругой отважились пройти квест-карту, которую девушке прислал незнакомец. В коробочке подруги нашли бриллиантовое кольцо и любовный сонет Шекспира с предложением руки и сердца. О любимом поэте Иры мог знать только кто-то знакомый. Кто решил сыграть с девушкой в любовную игру? Смотрите онлайн сериал Майже одружені 2023.

Тайный жених не остановился на кольце. Следующими подарками Ире стали шикарное свадебное платье, любовное письмо и даже приглашение на их свадьбу! Сможет ли она раскрыть имя незнакомца до церемонии? Или она узнает своего жениха только у алтаря? Смотрите онлайн сериал Майже одружені 2023 серия 6 от 04.08.2023 на сайте телеканала СТБ!

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