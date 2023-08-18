Майже одружені 2023 16 серия от 18.08.2023 смотреть онлайн

Серия 16 | 18.08.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Майже одружені 2023 16 серия от 18.08.2023, чтобы узнать трогательную историю про любовный треугольник Ланы, Веры и Андрея.

Вера была счастлива как никогда, ведь любимый Андрей сделал ей брачное предложение. В этот же день невеста планировала познакомить жениха с семьей, но встреча прошла не по плану. Оказалось, что Андрей – бывший возлюбленный ее старшей сестры Ланы, которая болезненно переживала разрыв их отношений. Героиня сериала Майже одружені 2023 поняла, что сестра сделает все, чтобы вернуть Андрея. Но как далеко она зайдет? Сможет ли Лана отпустить прошлое ради Веры? И какой выбор сделает сам жених? Смотрите онлайн сериал Майже одружені 2023 серия 16 от 18.08.2023 на сайте телеканала СТБ!

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