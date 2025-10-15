В Киеве состоялось предпоказ фильма «Десять блогерят» с Тарасом Цымбалюком и Александром Тереном

Сразу два Холостяка на экране: в Киеве презентовали фильм «Десять блогерят»
15.10.2025
В Киеве состоится PR-марафон «У дзеркалі реальності»: что нужно знать о мероприятии
Другий «Фестиваль перших п’єс» Театру Ветеранів пройде у Києві 26–31 серпня
На одной съемочной площадке сразу два Холостяка: завершились съемки фильма «Десять блогерят»
В Киеве состоялся первый всеукраинский форум «Зоосвідомі» — об ответственности, культуре и новых инициативах в сфере зоозащиты
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
Людям потрібна емоційна опора. Ми працюємо саме з цим, – Олена Мартинова стала гостею Not Too Late Marketing Show