Магнитные бури в июле 2023: расписание для метеозависимых людей

График магнитных бурь на июль 2023 года: как справиться с плохим самочувствием

В июле украинцев ожидает несколько магнитных бурь разной силы. Когда стоит метеочувствительным людям быть осторожными? Редакция STB.UA составила график магнитных бурь на июль 2023 года. Он поможет спланировать месяц и скорректировать планы.

В результате вспышек на Солнце происходит электромагнитный всплеск. Электромагнитные волны от взрывов достигают Земли вместе с долей радиации, которые могут ощутить все метеозависимые люди. Возникают встряски геомагнитного поля планеты. Простым языком это явление называют магнитная буря.

Магнитные бури в июле 2023 года:

9 июля – сильная магнитная буря;

14-15 июля – двухдневная магнитная буря;

18 июля – мощная магнитная буря;

26 июля – мощная магнитная буря;

30-31 июля – двухдневная магнитная буря.

Магнитные бури ― как справляться с плохим самочувствием

Для определения причин плохого самочувствия необходимо обратить внимание, есть ли у человека хронические заболевания. Люди со свежими и устаревшими травмами, болезнями опорно-двигательного аппарата, сосудистой и эндокринной систем, хроническими заболеваниями нервной и пищеварительной систем могут испытывать ощутимое влияние от изменений климата, в том числе от магнитных бурь. Если вы уверены, что это на вас повлияет, необходимо готовиться в два этапа – профилактика и лечение обострения. Иногда, очень редко, резкие изменения погоды могут вызвать обострение хронических недугов.

Больше по теме: Панические атаки ― как помочь себе или близкому

Как бороться с влиянием магнитных бурь на здоровье: советы

Вести здоровый образ жизни.

Установить постоянный режим дня.

Пить 1,5-2 литра воды в день.

Регулярно гулять на свежем воздухе.

Не конфликтовать.

Не планировать важных дел или дальних поездок на время магнитных бурь.

Выполнять умеренные физические нагрузки для тонуса мышц.

Если встреча или поездка необходимы ― иметь при себе лекарство, которое принимаете регулярно. В случае обострения выполнять все указания врача.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ