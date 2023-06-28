Модные прически лета 2023: тренды этого сезона

Модные прически лета 2023: аксессуары для укладки волос этим летом

Лето – время «поцелуев солнца». Слишком жарко распускать волосы, но и слишком просто, чтобы просто завязать хвост. Так что сделайте прическу этим летом с помощью аксессуаров для волос. Модные прически лета 2023 – смотрите в материале STB.UA.

Лето – время года, когда повторять «сегодня слишком жарко» совершенно нормально. Даже минимальное время пребывания на солнце убедит вас завязать волосы, чтобы открыть шею и плечи. Часто случается так, что дома вы работали над укладкой, а выйдя… впоследствии все равно завязали неуклюжий хвост.

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Вместо того чтобы скручивать волосы в растрепанный пучок, попробуйте использовать аксессуары, которые дополнят образ. Подумайте о банданах, шелковых бантах для волос, повязках на голову, заколках и крабах. Кстати, шляпы и панамы тоже вернулись на полки магазинов. А значит и в жизни всех модниц.

Благодаря возвращению в моду 2000-х, заколки с камнями и гигантские резинки для волос ворвались в нашу жизнь.

Сегодня дизайнеры также добавляют правила к аксессуарам для волос – если вы хотите привлечь внимание, придите на поздний завтрак следующих выходных с заколкой у лица.

Если это вам не подходит, возьмите банты, повязки на голову или простые шелковые шарфы, которые могут спасти ситуацию. Низкий хвост завяжите обычной резинкой, а поверх оберните его шелковым бантом. Зафиксируйте все невидимкой, чтобы не потерять аксессуар по дороге.

Помните об известном эффекте мокрых волос? Он снова возвращается в нашу жизнь. Создать его можно с помощью солевого спрея для волос. Создайте пляжный образ, который уместно сочетается со слип-дрессами или льняными рубашками.

Залакированные волосы в хвост – самый главный тренд 2000-х. Кстати, его также часто используют, чтобы замаскировать и скрыть пышные и непослушные волосы.

Крабики — еще один старый, но верный друг. Совсем недавно мы использовали его дома, пока смывали свой макияж. А сегодня он уверенно шагает с нами в офисы или на свидания.

Так что экспериментировать не страшно! Более того — аксессуары всегда работают как на длинных, так и на коротких волосах.

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