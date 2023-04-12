Чистый четверг 2022: что нельзя и можно делать, приметы

Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua

Что нельзя делать в Чистый четверг

12.04.2023

Чистый четверг в 2023 году припадает на 13 апреля. Этот день особенный, и к нему стоит подготовиться. Читайте, что можно, а что нельзя делать в Чистый четверг, в нашем материале.

По библейской легенде, именно в четверг состоялась знаковая трапеза Иисуса Христа с его учениками, известная в культуре как Тайная вечеря.

vecherya

Почему же тогда Чистый четверг, ведь, как известно, именно в этот вечер состоялся горький грех предательства Иудой Искариотом своего друга и Учителя?

Название праздника связано с обрядом омовения ног. На Востоке издавна мыте ног пришедшим разделить трапезу считалось признаком гостеприимства. Не было принято приступать к вкушению пищи, не будучи чистым. Особенностью данного действа в тот самый злосчастный вечер было то, что традиция была исполнена не слугой, а самим Иисусом Христом, в знак того, что его учение предусматривает равенство всех независимо от сословия и статуса и готовность прийти на помощь, радоваться любому гостю. Ведь на самом деле Учитель предвидел беду, но обошёлся со всеми гостями одинаково любезно.

Традиционно Чистый четверг считается днем приведения в порядок своего жилища и призыва в него благополучия. Существует несколько обрядов, которые сопровождают уборку. Мы избавляемся от ненужного, сора, грязи и привлекаем уют и деньги. Даже существует обычай класть в таз с водой, который используется для мытья окон и дверей, несколько монет, чтобы распределить денежную энергию по всему дому, по всем входам и выходам.

Что нельзя делать в Чистый четверг

  • Нельзя выводить деньги из дому. Не давайте в долг, не выносите ценных вещей и не совершайте крупных покупок.
  • Всё нужно делать размеренно, логично и правильно. Потому в Чистый четверг нельзя приступать к приготовлению пищи, особенно праздничной, до того, как в доме будет тщательно убрано и вы сами не приведёте себя в порядок. Это касается, разумеется, не только принятия душа или ванны, но и упорядочения своих мыслей.
  • Учтите, что если вы не успеете сделать генеральную уборку на Чистый четверг, то последующие шесть дней этого делать попросту нельзя, так что поспешите! Но куда важнее держать в чистоте свои мысли, потому мы продолжаем поститься, читать молитвы, узнавать больше о жизни Христа.

Что можно делать в Чистый четверг

  • Можно и даже нужно посещать храм, принимать участие в богослужениях, начинать готовить скоромную пищу к празднику Пасхи. Однако не пробуя ее!
  • Можно уже раскрашивать пасхальные яйца, готовить праздничную одежду на воскресенье, работать. Ведь в Страстную пятницу перетруждать себя очень нежелательно! Так что постарайтесь выполнить всё намеченное в четверг.

Светлого праздника Чистого четверга вам в 2023 году!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Чистый четверг 2022: что нельзя и можно делать, приметы
Телеканал СТБ

Чистый четверг 2023

 чистый черверг
Телеканал СТБ

Обряды на Чистый четверг 2023

 чистый четверг
Телеканал СТБ

Чистый четверг 2023: приметы и обычаи

 Чистый четверг 2022: что нельзя и можно делать, приметы
Телеканал СТБ

Фото крутого пасхального декора

 Чистый четверг 2022: что нельзя и можно делать, приметы
Телеканал СТБ

Пасха: история возникновения праздника

 Чистый четверг 2022: что нельзя и можно делать, приметы
Телеканал СТБ

Почему Пасха празднуется каждый год в разные дни
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить