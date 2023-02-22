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График магнитных бурь на февраль 2023 года: как справиться с плохим самочувствием

22.02.2023

В феврале будут сильные магнитные бури, которые могут почувствовать метеочувствительные люди. Месяц начнется одновременно со вспышкой на Солнце, что ударит по магнитному полю Земли. Редакция STB.UA делится графиком магнитных бурь на февраль 2023 года. Он поможет спланировать месяц и скорректировать планы.

Магнитные бури в феврале 2023: график для метеозависимых людей

Вспышки на Солнце способны повлиять на самочувствие людей. Электромагнитные волны вспышек достигают Земли вместе с радиацией. Это вызывает волнение геомагнитного поля планеты. А на простом языке это явление называют магнитная буря. 

Магнитные бури в феврале 2023 года:

  • 5 февраля – сильная магнитная буря. 
  • 7 февраля – средняя магнитная буря. 
  • 10 февраля – сильная магнитная буря. 
  • 15 февраля – слабая магнитная буря. 

Геомагнитные волнения могут повлиять на людей с хроническими заболеваниями. Люди со свежими и устаревшими травмами, болезнями опорно-двигательного аппарата, сосудистой и эндокринной систем, хроническими заболеваниями нервной и пищеварительной систем могут почувствовать общее ухудшение самочувствия. Если вы уверены, что это на вас влияет, необходимо готовиться в два этапа ― профилактика и лечение обострения. Иногда резкие изменения погоды могут вызвать обострение хронических недугов.

Магнитные бури в феврале 2023: график для метеозависимых людей

Как бороться с влиянием магнитных бурь на здоровье: советы

  • Не злоупотреблять жирными и жареными продуктами, алкоголем и курением;
  • Пить 1,5-2 литра воды в день;
  • Соблюдать режим дня, спать не менее 7 часов в сутки;
  • Регулярно гулять на открытом воздухе.
  • Не конфликтовать.
  • Не планировать важные дела или дальние поездки на время магнитных бурь.
  • Уменьшить нагрузку на нервную систему.
  • Давать умеренные физические нагрузки для тонуса мышц.
  • Если встреча или поездка необходимы – иметь при себе лекарства, которые принимаете регулярно. При обострении выполнять все указания врача.

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