Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Супермама
Супермама
 Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
Все проекты
ua

Воздушная тревога: как установить и настроить приложение

26.01.2023

Не везде в Украине стоят сирены, не всегда люди могут услышать о воздушной тревоге. Поэтому, с началом полномасштабного вторжения россии в Украину, для украинцев сделали приложение «Воздушная тревога», оповещающее об опасности. Редакция STB.UA рассказывает, как установить порграмму «Воздушная тревога» и как приложение сообщает об опасности.

Воздушная тревога: как загрузить мобильное приложение на телефон

С начала опасности украинские программисты при поддержке Минцифры создали приложение, оповещающее о воздушной тревоге ― для людей, у которых нет или не работают сирены, находящиеся в укрытиях. Загрузить его можно с Google Play Market и App Store, поэтому им могут пользоваться владельцы любых смартфонов.

Приложение не тратит мегабайты трафика ― об этом правительство договорилось с операторами связи. А также оно дает возможность посылать звуковой сигнал тревоги или только световой. Кроме того, правительство создало телеграмм-канал «Воздушная тревога».

«Создан единственный Telegram-канал (https://t.me/air_alert_ru) «Воздушная тревога», дублирующий все уведомления приложения. Это дополнительная возможность получить сигнал тревоги», ― рассказали в ведомстве.

Приложение выпустила компания Ajax Systems по инициативе IT-компании stfalcon.com и при поддержке Минцифры. Оно регулярно получает обновление соответственно с отзывами пользователей.

На второй день приложение стало первым в новостном сегменте украинского AppStore, за неделю его загрузили уже более 2 млн пользователей. Через две недели было 3,5 млн пользователей приложением. А сейчас пользователей миллионы ― на Google Play Market цифра перевалила за 5+ миллионов.

Воздушная тревога ― как установить приложение

  • Установите приложение через Google Play Market или AppStore.
  • Предоставьте ему разрешение отправлять сообщения и важные предупреждения.
  • Выберите область или район, где вы хотите получать уведомления. В приложении доступны все области Украины.
  • Следите за началом и окончанием воздушных тревог.

Приложение не собирает персональные данные или данные о геолокации. Сначала в настройках включен сигнал ― он громкий и похож на оригинальную сирену. В настройках можно отключить звук ― тогда будет только визуальное предупреждение на экране.

Как работает приложение Воздушная тревога

  • Оператор облгосадминистрации получает сигнал о воздушной тревоге.
  • Оператор немедленно передает информацию на пульт.
  • Приложение отправляет тревожное оповещение пользователям, избравшим соответствующую область.
  • Как только оператор посылает сигнал об отбое тревоги, пользователи приложения получают соответствующее уведомление.

В одном из последних обновлений немного уменьшили громкость сигнала тревоги по просьбе пользователей.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Воздушная тревога: как загрузить мобильное приложение на телефон
Телеканал СТБ

Карта воздушной тревоги онлайн ― как посмотреть где угроза

 Бавовна
Телеканал СТБ

Что такое «бавовна»: почему так называют взрывы в Крыму и в россии?

 Що таке нацизм і націоналізм
Телеканал СТБ

Нацизм и национализм: что это значит и почему их нельзя путать

 Воздушная тревога: как загрузить мобильное приложение на телефон
Телеканал СТБ

Авиакатастрофа в Броварах: погибли руководство МВД и трое детей

 Воздушная тревога: как загрузить мобильное приложение на телефон
Телеканал СТБ

Как украинцам получить компенсацию от Европейского суда

 Допомога ООН переселенцям
Телеканал СТБ

Как оформить помощь от ООН и выплаты
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить