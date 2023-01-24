Премьера Майже одружені 2023 – смотрите с 3 февраля на СТБ

Не пропустите премьеру нового проекта СТБ – смотрите Майже одружені 2023 с 3 февраля на СТБ!

Говорят, что настоящая любовь способна преодолеть самые сложные испытания. Новый проект от телеканала СТБ Майже одружені 2023 расскажет невероятные истории любви, которые докажут: даже в самые темные мгновения свет любви сильнее. Оставайтесь с СТБ – убедитесь в силе любви. Смотрите премьеру проекта Майже одружені 2023 с 3 февраля на СТБ.