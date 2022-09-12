Как подать заявку на выплаты от ООН онлайн?

Верифицированные заявки будут передаваться международным организациям, которые будут принимать решения по выплатам на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для осуществления таких выплат. На социальной платформе «ЄДопомога» реализована возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

«С сегодняшнего дня люди, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых происходят активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут сформировать на социальной платформе «єДопомога» заявку на получение денежной помощи от международных организаций. Для этого нужно заполнить персональные данные и указать IBAN — международный номер банковского счета. Этот номер можно узнать в личном кабинете или в приложении банка, где открыт банковский счет человека», — сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Она отметила, что данные, которые человек указывает в заявке, верифицируются на основе данных из государственных реестров. Верифицированные заявки будут передаваться международным организациям, которые будут принимать решения по выплатам на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для осуществления таких выплат.

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