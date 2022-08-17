Рубрика Херсонские Голоса от ведущей СТБ Татьяны Высоцкой – история эвакуации

В своих соцсетях ведущая программы «Вікна-новини» на СТБ Татьяна Высоцкая начала рубрику #ХерсонскиеГолоса: в ней она рассказывает истории украинцев из Херсона, которые ей присылают в личные сообщения. Подробнее — в материале на STB.UA.

На своих страницах ведущая поделилась еще одной историей украинцев из оккупированного Херсона.

«Начну со свежей цитаты: «Количество смертей среди жителей Херсонщины, пытавшихся выехать через Васильевку, выросло до 10. Сейчас более 1000 машин на трассе ждут возможности покинуть временно оккупированную территорию», сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального марафона. Итак, далее ― важные подробности и даже советы ― в реальной истории о Васильевке», ― пишет Таня Высоцкая.

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«Ну, самое тяжелое ― физически, потому что это микроавтобус без кондиционера и багажника, хоть людей просят не нагребать, но все же едут с огромными чемоданами. И куча сумок, чемоданов, ты поднимаешь ноги к подбородку, они отекают, плюс шум, люди едут с детьми, животными, попугаями, мы, кстати, с такой семьей подружились. И путь к Васильевке полбеды.

Вот приехал автобус на Васильевку и там аут ― вокруг дороги повсюду какахи, а ты не можешь далеко отойти автобуса, чтобы не опоздать вдруг что ― это самая главная тревога, чтобы не оторваться от своего буса.

Была история с другим автобусом, пожилая женщина пошла себе медленно в кустики и тут пришел этот комендант Миша и сказал, поезжайте, а это значит медлить нельзя. И автобус уехал. Возвращается из кустов тетушка, а автобуса нет.

Мы приехали на Васильевский пост, автобус останавливается и сколько будешь стоять ― неизвестно, в туалет ― в кусты, ты идешь так, чтобы не наступить никуда. Все машины разбиваются на десятки, мы были в очереди 120-е, а потом наш водитель показал какой-то аусвайс орковскому коменданту и автобус переехал в льготную очередь. Напоминаю, отходить нельзя, потому что каждый миг может что-то измениться, в колонне 10 автобусов. Выходит тот комендант и начинает формировать колонны, мы были 7 колонной в этот день, а проезд был тогда с 5-8 вечера, мы должны были проехать, но орки пропустили всего три колонны.

Стало ясно, что мы будем ночевать, это жесть, потому что днем ​​дико душно, никуда не укроешься, под деревьями те же какахи, а вечером холодно до дрожей, мы поняли что ночевать в душном автобусе и сложенными в три погибели не сможем. Люки для вентиляции не помогают. Наконец мы и семья с попугайчиками, и еще мужчина на картонке рискнули ― на улице расстелились, и уложились. А ночью пошел холодный дождь. Нам пришлось будить водителя нашего автобуса и заходить в духоту и уже скорячившись выспались.

Началась вторая серия ― утром сходили к коменданту, он сказал, что будут пропускать до обеда три колонны. Уехала одна. И застряв на блокпосту чеченцев, мы поняли, что не факт, что мы проедем даже вечером.

Вокруг периодически выстреливали, мы выполняли функцию живого щита, это просто нужно принять и смириться. С нами ехала девушка нашего возраста с маленьким ребенком, когда она услышала это словосочетание, с ней чуть не произошла истерика, но это нормальная тема.

Уже прошли полные сутки, как нас должны выпустить, мы наконец-то приехали на чеченский блокпост и там буквально за нами, за деревом, стоит “Град”. А они им херачат, прикрываясь нашим автобусом. Быть в такой близости с “Градом” это шок, все просто трясется. Уши закладывает, ну, короче, и они просто из-за нашего автобуса шмаляли.

Ясно, что наши не отвечали, потому что если бы ответили, нашей колонны не было бы.

А, и психологический момент ― чеченцы. Нам повезло, нам попался нормальный, перед нами у людей отжимали ноутбуки, высыпали на грунтовку памперсы, вещи, унижали.

Там три блокпоста, на въезде в Васильевку, где очень шманают, потом Тарелка, бывший милицейский пост, и потом выезд из Васильевки. Вот там как правило стоит ФСБ, проверяющее все на свете. И телефон, и ноут, и задает вопрос с заковыркой: “как вы относитесь к происходящему, это война или операция”, смотрят тату у мужчин и так далее. Нам повезло, потому что у них был какой-то кипиш до этого, нас особо не осматривали.

После серой зоны, какой ты ни потрепанный, да уж вот они, наши, и все это нивелируется, после 2 нашего блокпоста встречает полиция.

Наши на блокпостах вещи тоже очень серьезно проверяют, чтобы никакие коллаборы не ехали, шпионы, прогоняют по реестру уголовного розыска, паспорта, военнообязанный или нет, фоткают всех приезжающих, нас наши по факту проверили серьезнее, чем орки, но со своими это все как-то уже на расслаблении. Я, например, выхожу из автобуса, а наши спрашивают: чего так поздно выехали? Говорю, вас ждали. Кого лично знаете из коллаборантов? Говорю, никого. Удивились, что мы с гитарой. Нормально все, радушно.

Регистрируют, что ты въехал в Запорожье, отправляют на волонтерский штаб, потом спать в детсад на матрацах на полу, потом с 6 утра ― снова на штаб, запись, кто куда дальше. Бывают всяческие задержки по несколько часов.

И по поводу телефона ― все сносить и загружать приложения и фотки, чтобы были разными датами, мы аккаунты снесли, но все равно было стремно.

А, и важно ― нельзя, чтобы стояла “ЄДія” в телефоне, орки уверены, что это приложение для корректировщиков, вони не понимают, что там документы, они уверены, что это “ЄВорог”, чтобы спалить их местоположение. Ну, и на постах не обращать внимания на свой телефон.

Да, это все трудно даже молодым, но пробовать стоит, наша первая мысль в Васильевке была ― Боже, за что мы платили 6 тысяч с человека, но в принципе это все компенсировалось тем, как мастерски водитель пронесся серой зоной, его опытом.

Там много мин, заноз, а он знал дорогу и быстро проехал. И хуже всего, когда ты стоишь в Васильевке и не знаешь, пропустят-не пропустят, кого-то снимут с автобуса или нет. Такое, ― говорит Татьяна Высоцкая.