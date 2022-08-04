Ламинирование волос в домашних условиях: желатиновая маска и шампунь

Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
Все проекты
ua

Ламинирование волос в домашних условиях: советы от экспертов Все буде добре

04.08.2022

Весной волосы становятся сухими и теряют блеск. Многие женщины идут решать эту проблему в салон красоты, где отдают за процедуру профессионального ламинирования большие деньги. Однако подобного эффекта можно легко добиться с помощью ламинирования волос в домашних условиях. Как сделать ламинирование волос в домашних условиях? Читайте пошаговую инструкцию от экспертов Все буде добре.

ламинирование волос

Больше по теме: Как правильно ухаживать за волосами

Главное — знать маленькие хитрости, которые помогут сделать волосы здоровыми, послушными и блестящими, как у моделей с обложек глянцевых журналов. Читайте пошаговый рецепт маски с желатином для эффекта ламинирования волос, а также шампуня, который усилит эффект!

Шампунь для ламинирования волос в домашних условиях

ламинирование волос

  1. Сперва займитесь приготовлением шампуня с желатином.
  2. Поделите эту смесь пополам.
  3. Одну часть смешайте с детским или органическим шампунем в пропорции 1:1.
  4. Нанесите на волосы, затем покройте волосы полиэтиленом. Для лучшего эффекта укутайте волосы поверх полиэтилена полотенцем.
  5. Через 40-120 минут смойте шампунь теплой водой. Промокните полотенцем лишнюю влагу.
  6. Не растирайте волосы полотенцем, а только слегка промокните.

Приготовление маски с желатином для эффекта ламинирования волос

ламинирование волос

Больше по теме: Брови 2021: модные тенденции

  1. Желатина не должно быть больше, чем кондиционера. Иначе возможен обратный эффект
  2. Нанесите на волосы, затем покройте волосы полиэтиленом на 40-120 минут.
  3. Затем смойте теплой водой.
  4. Высушите волосы естественным способом — без фена.

Больше по теме: Модные прически на длинные волосы 2021

Процедуру домашнего ламинирования можно делать раз в месяц. А результат уже после первого применения превзойдет все ваши ожидания!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
шугаринг
Телеканал СТБ

Подготовка к шугарингу: советы экспертов

 шугаринг дома
Телеканал СТБ

Как сделать шугаринг в домашних условиях

 уход для подростков
Телеканал СТБ

Уход за кожей в подростковом возрасте

 Ламинирование волос в домашних условиях: желатиновая маска и шампунь
Телеканал СТБ

Как поддержать человека: 12 фраз ободрения в трудную минуту

 Модные стрижки на короткие волосы 2022
Телеканал СТБ

Модные стрижки на короткие волосы 2022: тренды на год

 Ламинирование волос в домашних условиях: желатиновая маска и шампунь
Телеканал СТБ

Модные стрижки на средние волосы 2022: тренды на год
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить