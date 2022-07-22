Модные прически 2022: тренды причесок на длинные волосы на весь год

Модные прически на длинные волосы 2022: тренды на весь год

Издавна считалось, что в волосах хранится сила женщины, и чем они длиннее, тем лучше. Если вы обладательница именно такой шевелюры, то вам пригодятся идеи укладок на длинные волосы. Какие прически будут модными в 2022 году? Смотрите в нашем материале подборку стильных причесок на длинные волосы на весь год.

В большинстве случаев основой для прически на длинные волосы служит гармоничное сочетание классики и модных трендов. В списке самых трендовых причесок 2022 года оказались плетения различного уровня сложности, пучки, высокий и низкий хвост, а также всевозможные волны и локоны.

Плетения

Если вы поклонница кос, то следующие варианты причесок именно для вас. В 2022 году популярными будут слегка небрежные плетения. Ассиметричная коса также будет выглядеть очень стильно. В то же время, не утратят свою трендовость и коса «рыбий хвост», а также «французская коса».

Хвост

Не теряет своей популярности и хвост. На пике трендовости в 2022 году останется низкий хвост. Его можно украсить тем же плетением либо подвязать платком. Такая прическа не оставит никого равнодушным.

Пучок

Пучки остаются на пике моды. Такая прическа была замечена на многих показах, поэтому она, несомненно, будет стильной в 2022 году. Самым модным вариантом является низкий пучок. Он может быть и гладко зачесанный, и небрежный.

Прически с распущенными волосами

Если же вы любительница распущенных волос, то следующие варианты причесок для вас. В 2022 году популярными будут мягкие и небольшие локоны. Такая прическа подойдет и на каждый день, и на праздник.

Если же у вас нет желания крутить волосы, то на помощь всегда может прийти укладка «мальвинка». Она очень быстрая и практичная.

В качестве прически на каждый день также подойдет тот самый небрежный пучок с распущенными волосами. С такой прической вы точно будете выглядеть стильно.

