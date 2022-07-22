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Гимнастика для глаз: 10 упражнений для улучшения зрения

22.07.2022

Вашим глазам нужен отдых. Даже если вы этого не чувствуете, но после целого дня за компьютером или напряженной работы ваши глаза устают, и они уже не могут функционировать настолько же хорошо, как в начале дня. Чтобы этого не случалось, на протяжении дня желательно делать гимнастику для глаз, которая улучшает зрение. Смотрите в материале 10 упражнений для глаз.

гимнастика для глаз

Даже если у вас идеальное зрение, это не значит, что упражнения можно не делать. Такая гимнастика нужна каждому, ведь с возрастом зрение ухудшается, а упражнения помогут предотвратить этот процесс.

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Не забудьте снять очки или линзы перед началом и сесть ровно, выпрямив спину. Каждое упражнение нужно делать по 5-30 раз, постепенно увеличивая количество подходов.

Упражнение 1. Шторки

Быстро и без напряжения моргайте на протяжении 2 минут. Это поможет улучшению кровообращения в глазах.

Упражнение 2. Ближе-дальше

Выберите точку, которая находится близко возле вас, и точку, которая находится далеко, можно за окном. Фокусируйтесь на них по очереди на протяжении минуты.

Упражнение 3. Круглые глаза

Не забывайте сидеть ровно. Сначала крепко зажмурьте глаза на 5 секунд, затем широко откройте и округлите их. Повторяйте 8-10 раз. Укрепляет мышцы век, улучшает кровообращение, способствует расслаблению мышц глаз.

Упражнение 4. Массаж для глаз

Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние веки, через 1-2 секунды снимите пальцы с век. Повторите 3 раза. Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости.

Упражнение 5. Рисуйте в уме

Самое приятное упражнение для глаз – закройте их на несколько минут и представьте что-то приятное. А если потереть ладони рук, чтобы они стали теплыми и прикрыть ими глаза, скрестив пальцы на середине лба, то это даст еще и максимальное расслабление.

упражнение для глаз

Упражнение 6. Рисуйте носом

Представьте, что к кончику носа прикреплена ручка. Важно, чтобы при этом ваши глаза не напрягались. Начинайте двигать воображаемой ручкой в воздухе, будто вы рисуете что-то или пишете. Это помогает восстановить кровообращение головы и шеи, что непосредственно влияет на зрение.

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Упражнение 7. Сквозь пальцы

Ладони с вытянутыми разомкнутыми пальцами должны располагаться ниже уровня глаз. Затем плавно поворачивайте головой влево и вправо, при этом смотрите вдаль сквозь пальцы. Не задерживайте взгляд на конкретных предметах. При правильном выполнении упражнения создается впечатление, будто ваши руки движутся.

Упражнение 8. Движения в стороны

Вам нужно проделать глазными яблоками движения в следующих направлениях: вверх-вниз, влево-вправо, прямо-вверх-прямо-вниз, прямо-влево-прямо-вправо. Далее направьте взгляд на верхний левый угол комнаты и плавно переведите глаза к нижнему правому и наоборот. Можно делать все не спеша. По 7 повторений каждого движения.

Упражнение 9. Большой круг

Голова должна оставаться неподвижной. Не торопясь проведите взглядом по его кругу сначала по часовой стрелке, а затем против нее, отмечая каждую цифру. Важно, чтобы проводимая взглядом линия не обрывалась и получалась ровной. В конце просто поморгайте.

Упражнение 10. Напряжение взгляда

Для выполнения этого упражнения возьмите небольшой предмет, на котором будете фокусироваться. Лучше всего использовать наконечник шариковой ручки. Поставьте ее перед носом и максимально сведите глаза в центр, фиксируясь на ручке. Задержите на пару секунд и расслабьте глаза. Повторите несколько раз.

упражнения для глаз

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