Гороскоп на 7 июля 2022 года

Гороскоп на 7 июля 2022 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно позаботиться о своем здоровье, а кто может рискнуть и изменить свою жизнь? Читайте гороскоп на 7 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Старайтесь не давить на близких и давайте советы только тогда, когда у вас о них просят, а не тогда, когда вам заблагорассудится. Таким образом вы избежите неприятных ситуаций и разговоров, о которых потом будете жалеть.

Телец

Если на вашу долю выпадут неожиданные трудности, постарайтесь не прятать голову в песок, а браться за их решение. Проявленные инициатива и ответственность принесут вам выгодные дивиденды.

Близнецы

Близнецам стоит быть более чуткими и сдержанными в общении с людьми. Больше слушайте и старайтесь понять, а меньше доказывайте свое.

Рак

Вы можете провести день так, как вам только заблагорассудится. Главное, будьте активными, доброжелательными и открытыми. Беритесь за рутинную работу ― у вас будет достаточно сил справиться с ней.

Лев

Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это подходящее время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что вас ждут маленькие, но радостные сюрпризы.

Дева

Начинается благоприятное время для осуществления планов в деловой сфере. Решение трудных вопросов и проблем будет проходить без чрезмерной потери сил. Можно браться за проекты, которые требуют высокой активности.

Весы

Умение Весов быть хорошим другом и репутация человека, которому можно доверять, могут потребоваться относительно близкому вам человеку.

Скорпион

В отношениях стоит быть прямолинейным, а Скорпионам, у которых есть пара, рекомендуется проявить особую заботу к своему близкому человеку.

Стрелец

Стрельцы могут браться за улаживание конфликтных отношений. Попытки объясниться с близким человеком, обсудить накопившиеся проблемы могут оказаться удачными.

Козерог

Козероги могут взяться за составление сметы предстоящих расходов. Удачное время для анализа своих доходов ― вероятно, удастся найти пробелы и способы улучшить свое материальное положение.

Водолей

Даже при сильном желании разрывать старые деловые контакты сейчас не стоит. Отложите это до следующей недели, иначе рискуете получить нежелательный отклик.

Рыбы

Пересмотрите свое окружение. Старайтесь больше общаться с позитивными и успешными личностями, избегайте депрессивных людей.

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