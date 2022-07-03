Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года от экстрасенсов СТБ

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года расскажет, какие повороты судьбы уготовили звезды для каждого знака зодиака. Кому стоит быть более терпимым, а кто может получить интересное предложение по работе и наладить свою личную жизнь? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 4 по 10 июля 2022 года от экспертов СТБ.

Гороскоп на неделю — Овен

Начало недели будет немного сложное: возможны ссоры и мелкие конфликты на работе. В отношениях с любимым человеком также будет некоторое недопонимание. Однако ближе к четвергу все недомолвки удастся разрешить. В пятницу Овнам стоит ждать финансовых поступлений. А вот выходные звезды советуют провести в кругу семьи.

Гороскоп на неделю — Телец

Тельцов ожидает слегка хлопотная неделя. После небольшого отдыха вас ждут дела на работе, однако благодаря вашей изобретательности и нестандартному мышлению вы сможете решить любые вопросы. Обратите внимание на здоровье свое и близких людей, не лишним будет показаться врачу. Также звезды советуют не вступать в споры и не распространять сплетни, иначе вас могут сделать крайним.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Близнецов ждет насыщенная неделя. На работе вам поручат важные проекты. Будьте внимательны, чтобы не наделать ошибок. В отношениях с любимым человеком возможны ссоры. Старайтесь сдерживать себя, иначе конфликт может перерасти в серьезный скандал. А вот одиноких представителей знака на входных ждет интересное знакомство.

Гороскоп на неделю — Рак

Относительно спокойная неделя. Во вторник стоит отказаться от употребления жирной и острой пищи, так как есть вероятность заработать отравление или сорвать желудок. В среду появится возможность заключить важный и перспективный контракт. А вот в четверг тем Ракам, которые находятся в поиске работы, может подвернуться очень хорошая вакансия. Выходные проведите в кругу семьи.

Гороскоп на неделю — Лев

С понедельника Львам стоит заняться теми делами, которые они давно откладывали. Не стоит копить долги, они могут перерасти в снежный ком, который потом будет сложно разбить. Одиноких представителей знака ждет важное знакомство. А вот семейным Львам стоит побольше внимания уделять любимому человеку и детям.

Гороскоп на неделю — Дева

Для Дев неделя пройдет под знаком решения бытовых вопросов. Уж очень много дел у вас накопилось. Есть смысл провести генеральную уборку или заняться мелким ремонтом. В пятницу возможны финансовые поступления, которые тоже нужно потратить на покупку бытовой техники или мебели.

Гороскоп на неделю — Весы

Весов ожидает приятная неделя. Вам удастся разрешить споры, которые мучали вас на протяжении нескольких недель. Однако это случиться только в том случае, если вы забудете о своей гордости и первыми пойдете на примирение. Выходные посвятите только себе и положительным эмоциям.

Гороскоп на неделю — Скорпион

Эту неделю Скорпионам стоит посвятить общению. И чем больше его будет, тем лучше. В трудную минуту ― а она может наступить ближе к среде ― можно обратиться за поддержкой к друзьям. В четверг звезды советуют заняться самообразованием, а вот на выходных вам удастся полностью расслабиться и хорошенько отдохнуть.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Немного сложная неделя, так как на работе вас ожидает полный завал и просвета не предвидится вплоть до следующей недели. Из-за этого вы не сможете уделить семье свое время, а это повлечет небольшие конфликты. Впрочем, вы сможете их быстро разрешить, если забудете в воскресенье о работе и посвятите этот день своим близким.

Гороскоп на неделю — Козерог

Не бойтесь переложить часть забот на чужие плечи. Вам сейчас необходим отдых. Начинайте планировать отпуск, если еще этого не сделали. Звезды рекомендуют отправиться на море. Однако не стоит лежат на пляже всю неделю. Выберите день и съездите на экскурсию. Именно там одинокие представители знака смогут познакомиться с интересным человеком. И незатейливая симпатия вполне может перерасти в серьезные отношения.

Гороскоп на неделю — Водолей

Прекрасная неделя для Водолеев. Все идет так, как надо. Правда, могут возникнуть мелкие бытовые неприятности в виде потекшего крана или сломанной розетки. Однако на таких мелочах даже обострять внимание не стоит. Ближе к пятнице может поступить интересное предложение по работе. Не стоит от него отказываться. А вот в субботу все Водолеи могут смело отдаться в руки танцам и зажигать всю ночь.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Не очень удачная неделя, особенно первая ее половина. Ближе к среде ситуация немного улучшится, появятся интересные проекты на работе, отношения со второй половинкой наладятся. Однако в пятницу могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем, поэтому Рыбам стоит обратить особое внимание на свое питание.

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