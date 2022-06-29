Гороскоп на 30 июня 2022 года

Гороскоп на 30 июня 2022 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит быть более терпимым, а кто может ждать приятных сюрпризов? Читайте гороскоп на 30 июня 2022 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы слишком близко к сердцу принимаете все сказанное в ваш адрес. Особенно, если это шутка. Прекратите. Люди не такие плохие, как вам кажется.

Телец

Хороший день. Может появиться возможность кардинально изменить свою жизнь. Только для этого стоит рискнуть. А что, вдруг получится?

Близнецы

Чтобы достичь желаемого результата, нужно продолжать работу и саморазвитие. Даже если вам кажется, что вы уже все знаете. Так не бывает. Нет предела совершенству.

Рак

Очень насыщенный день, который принесет вам много новостей. Как хороших, так и не очень. Однако, если вы твердо уверены в своих силах, знайте: вы со всем справитесь. Справедливость восторжествует и все будет так, как надо именно вам.

Лев

Не спешите с выводами раньше времени. Все еще можно исправить. Так что не рубите с плеча. Иногда стоит немного подождать. Прислушайтесь к мнению более опытных людей. Они знают толк в этой сложной жизни.

Дева

Прекрасный день для любого общения. Звезды советуют пригласить в гости близких друзей или прогуляться на свежем воздухе. В любом случае теплое общение ― это то, что вам сейчас крайне необходимо.

Весы

Очень напряженный и многообещающий день. Вам точно не придется скучать. Даже вверх посмотреть времени не будет. Зато вечером вы можете расслабиться и гордиться своими достижениями.

Скорпион

Утро не обещает вам ничего хорошего. Однако не стоит сразу впадать в панику. Если с умом и уверенность подойти к решению проблемы, то все вполне поправимо. Так что сил вам и терпения.

Стрелец

Звезды сулят вам много приятных знакомств и сюрпризов. Будьте открыты к новым предложениям и переменам в жизни. Вы очень долго трудились. Пришло время получать похвалу и признание.

Козерог

Немного неоднозначный день. С одной стороны вас ждет критика и нерешенные проблемы, но с другой ― вы всегда сможете найти поддержку в лице близкого человека. И не важно, кто это будет: брат, муж, парень или просто друг. Главное в этом ― поддержка.

Водолей

Напряженный день. Вам захочется излить свое недовольство на случайных прохожих. Однако не стоит так поступать. К концу дня почувствуете сильную усталость. Да еще и совесть замучает.

Рыбы

Прекрасный день, чтобы заняться благотворительностью. Также возможна неожиданная встреча с давним знакомым, которая сулит приятный вечер в хорошей компании.

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