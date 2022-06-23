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Лунный календарь стрижек на июнь 2022 года

23.06.2022

Лунный календарь стрижек на июнь 2022 года поможет вам выбрать идеальную дату для посещения парикмахерской. Чтобы добиться восхитительного результата и не расстраиваться из-за неудачной стрижки или покраски, нужно учитывать фазу Луны в июне 2022 года. В нашем материале вы узнаете, в какие дни нужно идти к мастеру, а когда лучше воздержаться от посещения салона. 

календарь стрижек

Благоприятные дни для стрижки волос в июне 2022 года

В июне 2022, к сожалению, будет не так уж много благоприятных дней для посещения салонов красоты. Поэтому советуем заблаговременно записаться к любимому мастеру с учетом нашего прогноза. Итак, стрижку и окрашивание волос лучше проводить в такие дни: 7, 11―15, 17, 21―22, 24 июня. Именно в эти даты результат будет наиболее удачным, а процедуры поспособствуют оздоровлению и укреплению волос.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в июне 2022 года

Отказаться от кардинальной смены имиджа и окрашивания лучше 2, 9―10, 18, 25 и 30 июня. Эти дни лучше посвятить другим делам. Например, вы можете более тщательно продумать свой будущий образ.

Нейтральные дни для стрижки в июне 2022 года

Есть также дни, когда манипуляции с волосами кардинально не повлияют на их состояние. Так, 1, 3―6, 8, 16, 19―20, 23, 26―29 июня вы, конечно, можете записаться на стрижку или окрашивание, однако особых результатов ожидать не стоит. В такие дни лучше пользоваться услугами проверенного мастера и не проводить никаких экспериментов с образом и оздоровлением волос.

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