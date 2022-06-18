Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 19 июня 2022 года. Как правильно провести день? Узнайте в астрологическом прогнозе на 19 июня 2022 года от экспертов СТБ.

Овен

День напомнит Овнам про материальный аспект жизни. Средства могут понадобиться, если вы захотите порадовать близких подарками или устроить застолье. В остальных случаях разговоры о деньгах приведут к спорам. Если хотите немного сэкономить, лучше отказаться в субботу от посещения магазинов.

Телец

Тельцам, как никогда, потребуется прибегнуть к помощи тех, кто может выступить катализатором ваших переживаний. Это могут быть внутренние убеждения, семья, вера или любимый человек. Разберитесь в себе и своих чувствах, чтобы избежать неприятностей.

Близнецы

Все запланированные дела могут обернуться провалом или успехом ― в зависимости от вашего решения отдать деньги за услуги, которые раньше вы могли получать бесплатно. Бережливость и жесткость ― не ваш путь к успеху в субботу. Жизнь подсказывает вам, что нужно менять некоторые принципы.

Рак

Раки будут заинтересованы в новых бизнес-партнерах или авторитетных советчиках. В бытовых делах может возникнуть желание пересмотреть распорядок своего дня или режим питания и тренировок. Звезды советуют избегать богатого застолья и оставаться на стороне формального общения с руководством и подчиненными.

Лев

Львам желательно воздержаться от всяческих излишек и удовольствий сверх положенной нормы, не важно ― общение это, еда, покупки, секс или спорт. Соблюдение меры позволит вам чувствовать себя более уверенно и защищено. Звезды также рекомендуют вам не раскрывать всех карт с планами знакомым.

Дева

Девы могут почувствовать или сделать то, что себе запрещали или от чего испытывали отвращение. Постарайтесь перешагнуть через этот этап, простить себе все слабости и промахи и не зацикливаться на проблемах. День пройдет более гармонично, если позволите себе жить категориями «здесь» и «сейчас».

Весы

В запланированных романтических делах звезды ждут от вас некоторой практичности и взвешенности. Возможно, есть детали, о которых вы забыли, планируя предстоящий отдых. Лучше отказаться от работы по дому и перепоручить другому все деловые проблемы.

Скорпион

Скорпионы смогут проявить внимательность и взять на себя ответственность за сохранение семьи. Вашей инициативы будет достаточно, если вы сможете в деликатной форме объяснить моменты, которые вам не нравятся. Звезды советуют вам не накалять разногласия там, где их практически нет.

Стрелец

Стрельцам не придется геройствовать ― вам поручат выполнение житейских вопросов и достаточно заурядных задач. Неприятным бонусом могут стать споры с домочадцами или непредвиденные проблемы с техникой. С мелкими нюансами поможет справиться окружение.

Козерог

В этот день Козерогам лучше придерживаться налаженных схем и правил в работе. Лучшей тактикой станет отказ от всевозможных экспериментов. Ваша приверженность стабильности способна перевесить все рисковые моменты и вероятные неудачи. Но и новшества не прячьте в дальний ящик.

Водолей

Лучшим подарком для Водолеев станет отсутствие пробелов и ошибок в прошлом. В противном случае весь ворох проблем снежным комом окатит вас с головы до ног. Не отчаивайтесь, воспринимайте сложности без огорчения, а как вызов, с которым вы сможете справиться.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам идти по пути наименьшего сопротивления. Все поездки планируйте на первую половину дня, а полученную информацию записывайте в блокнот. Совсем скоро вы сможете применить ее. Есть шанс раньше других заметить отличную возможность для заработка.

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