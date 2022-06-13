Магнитные бури в июне 2022: расписание для метеозависимых людей

График магнитных бурь на июнь 2022: как справиться с плохим самочувствием
В этом июне будет несколько магнитных бурь разной силы. Чтобы метеочувствительные люди могли подготовиться к неприятным последствиям, мы составили график магнитных бурь на июнь 2022 года.
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Солнечные протуберанцы, взрывы на Солнце, приводят к сильным электромагнитным бурям. Когда эти волны достигают Земли, возникают возмущения геомагнитного поля планеты. Магнитные бури способны влиять на некоторые чувствительные электронные приборы, собственно так их и фиксируют. Кроме того, считается, что они оказывают влияние на живые организмы.
Магнитные бури в июне 2022:
- 10-12 июня;
- 15-17 июня;
- 23-25 июня;
- 30 июня.
Магнитные бури ― как справляться с плохим самочувствием
Люди могут страдать от магнитных бурь, однако не все, а особенно чувствительные. Так, это могут быть люди с хроническими заболеваниями и проблемами с сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системой. Некоторые люди очень остро воспринимают изменения в погоде, переживают и нервничают. Даже просто сильное волнение, а не магнитные бури, может влиять на здоровье.
Как бороться с влиянием магнитных бурь на здоровье: советы
- Следить за режимом дня.
- Регулярно гулять на свежем воздухе.
- Пить много воды.
- Не вступать в конфликты.
- Не планировать важных дел или дальних поездок, особенно если страдаете хроническими заболеваниями.
- Давать умеренные физические нагрузки для тонуса мышц.
- Если встреча или поездка необходимы – иметь при себе лекарство, которое принимаете регулярно или в случае обострения, и следовать всем указаниям врача.