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Салаты: топ-10 рецептов на лето от участников «МастерШеф»

09.06.2022

В самое солнечное время года хочется меньше есть тяжелой, жирной и жареной пищи, и больше – свежих сезонных овощей и фруктов. Запастись витаминами на весь год без вреда для фигуры помогут вкусные летние салаты! Простые рецепты летних салатов из сезонных продуктов от участников «МастерШеф» – в нашем материале.

Салат с молодым горошком

летние салаты

Ингредиенты:

  • 1520 редисок
  • 3 огурца
  • по 3 веточки укропа и петрушки
  • 4 ст. л. свежего очищенного зеленого горошка
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Соль, перец

Приготовление:

  1. Редиску нарезать четвертинками, огурцы – полукольцами. Укроп и петрушку порубить.
  2. Смешать овощи в салатнике. Добавить зеленый горошек. Посолить и поперчить по вкусу. Заправить растительным маслом.

Салат с лапшой из цукини и помидорами черри

салаты на лето

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Ингредиенты:

  • 2 цукини
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст. л. меда
  • ½ красной луковицы
  • ½ репчатой луковицы
  • 200 г помидоров черри
  • 150 г козьего сыра или брынзы
  • ½ банки оливок без косточек
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец

Приготовление:

  1. Цукини нарезать тонкими полосками. Чеснок измельчить и слегка обжарить на оливковом масле. Добавить полоски цукини и обжарить до мягкости. Посолить, поперчить, смешать с медом и переложить в емкость для салата.
  2. Пока лапша из цукини остывает, нарезать полукольцами оба вида лука. Помидоры черри нарезать половинками. Сыр нарезать кубиками или размять.
  3. Добавить лук, помидоры, сыр и оливки к цукини. Перемешать и заправить оливковым маслом по вкусу.

Салат с картофелем и тунцом

салаты из летних продуктов

Ингредиенты:

  • 1 банка тунца в собственном соку
  • 3 большие картофелины
  • 2 помидора
  • 2 яйца
  • 150 г замороженной стручковой фасоли
  • ½ пучка листьев салата
  • 15 мл горчицы
  • 2 ст. растительного масла
  • Соль, перец

Приготовление:

  1. Картофель, стручковую фасоль и яйца в раздельных емкостях сварить до готовности. Картофель нарезать кубиками среднего размера. Яйца нарезать на четвертинки.
  2. Помидоры нарезать дольками. Тунец размять вилкой. Листья салата порвать.
  3. Смешать все ингредиенты в салатнике, посолить и поперчить. Горчицу смешать с маслом и заправить блюдо.

Салат из свеклы с грецкими орехами

легкие салаты

Ингредиенты:

  • 2 отварные свеклы
  • 23 зубчика чеснока
  • 100 г грецких орехов
  • 75 г чернослива
  • 2 ст. л. майонеза
  • Соль

Приготовление:

  1. Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Чеснок измельчить. Чернослив мелко нарезать.
  2. Орехи порубить и слегка обжарить на сухой сковороде.
  3. Смешать тертую свеклу, чеснок, чернослив и орехи. Посолить, заправить майонезом и тщательно перемешать.

Салат с арбузом и рукколой

летние салаты из сезонных продуктов

Ингредиенты:

  • 300 г мякоти арбуза
  • ½ пучка рукколы
  • 2 огурца
  • 10 помидоров черри
  • ½ банки черных оливок без косточек
  • ½ красной луковицы
  • 100 г сыра фета
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец

Приготовление:

  1. Арбуз нарезать треугольниками. Огурцы и лук нарезать полукольцами. Томаты черри и оливки разрезать на половинки. Сыр нарезать кубиками.
  2. Смешать все ингредиенты. Добавить рукколу. Посолить и поперчить. Заправить оливковым маслом.

Салат с брокколи, яблоком и изюмом

овощные салаты

Ингредиенты:

  • 2 небольшие головки капусты брокколи
  • 1 морковь
  • 1 яблоко
  • ¼ луковицы
  • 100 г грецких орехов
  • 100 г изюма или сушеной клюквы
  • Соль, перец

Для заправки:

  • 100 г сметаны
  • 100 г майонеза
  • 1 ст. л. лимонного сока

Приготовление:

  1. Брокколи разобрать на соцветия, обдать кипятком и нарезать. Морковь натереть на терке. Лук мелко порубить. Яблоко нарезать небольшими кусочками.
  2. Орехи слегка подсушить на сухой сковороде. Смешать все ингредиенты в глубокой емкости и приправить по вкусу.
  3. Для соуса соединить сметану, майонез и сок лимона. Тщательно перемешать и заправить салат.

Салат с запеченными баклажанами и сладким перцем

простые рецепты салатов

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Ингредиенты:

  • 2 средних баклажана
  • 1 сладкий красный болгарский перец
  • 1 морковь
  • 3 помидора
  • 3 веточки петрушки
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ч. л. сушеного тимьяна
  • 1 ст. л. сока лимона
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец

Приготовление:

  1. Баклажаны нарезать кружочками и выложить на смазанный маслом противень. Сладкий перец нарезать кубиками и добавить к баклажанам. Посыпать овощи солью и тимьяном и запекать до мягкости около 20 мин. при 180 °С.
  2. Морковь натереть на терке. Помидоры нарезать кубиками. Чеснок измельчить. Петрушку крупно порубить.
  3. Смешать подготовленные овощи и зелень. Заправить лимонным соком и оливковым маслом. Убрать в холодильник на 1 ч, чтобы салат настоялся.

Салат из двух видов капусты с тыквенными семечками

Cabbage carrot pumpkin seed slaw

Ингредиенты:

  • 200 г краснокочанной капусты
  • 200 г белокочанной капусты
  • 1 морковь
  • 1 зеленое яблоко
  • ½ пучка петрушки
  • 100 г очищенных тыквенных семечек
  • 2 ст. л. яблочного уксуса
  • 2 ст. л. меда
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Соль, перец

Приготовление:

  1. Капусту нашинковать. Морковь и яблоко натереть. Петрушку мелко порубить. Смешать все овощи и добавить тыквенные семечки.
  2. Для заправки соединить яблочный уксус, мед и растительное масло. Полить салат и перемешать.

Табуле с булгуром

Tabbouleh salad with bulgur and parsley.

Ингредиенты:

  • 60 г булгура
  • 2 помидора
  • 1 огурец
  • 2 пучка петрушки
  • ½ пучка мяты
  • 2 стебля зеленого лука
  • Несколько салатных листьев
  • Сок ½ лимона
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец

Приготовление:

  1. Крупу сварить, как указано на упаковке.
  2. Помидоры и огурцы нарезать кубиками. Петрушку, мяту и лук мелко порубить. Листья салата порвать.
  3. Для заправки соединить сок лимона и оливковое масло. Смешать булгур, овощи и зелень. Посолить, поперчить и заправить. Украсить листочками мяты.

Салат с клубникой и шпинатом

топ 10 салатов

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Ингредиенты:

  • 1 большой пучок свежих листьев шпината
  • 300 г клубники
  • 50 г миндальных лепестков
  • 1 ст. л. сока лимона
  • 2 ст. л. бальзамического уксуса
  • 1 ст. л. кунжута
  • Соль

Приготовление:

  1. Клубнику нарезать небольшими кусочками и смешать с листьями салата и миндальными хлопьями.
  2. Посолить, сбрызнуть соком лимона и полить бальзамическим уксусом. Посыпать кунжутом.

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