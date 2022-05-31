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Выходные в июне 2022: будут ли дополнительные

31.05.2022

Обычно с началом лета люди по всему миру планируют отпуска, строят планы на долгие выходные и проводят время на улице, пока не стемнеет. Но июнь 2022 года в Украине не будет таким, как раньше. Это касается и выходных.

Выходные в июне 2022: будут ли дополнительные выходные

В июне 2022 года у украинцев будет меньше выходных, чем обычно. Традиционные для мирного времени выходные 13 и 28 июня будут работать. Все из-за войны в Украине – соответствующее решение объяснили законом об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

Поэтому если праздничный день выпадает на выходной на следующий день его не переносят. Следовательно, в этом году у украинцев нет выходных:

  • 13 июня (понедельник после Троицы);
  • 28 июня (День Конституции).

В общем, в июне 2022 года будет 8 официальных выходных, а работать придется 22 рабочих дня.

Что касается праздников, то Украина 2 июня будет отмечать христианский праздник Вознесения, 11 июня будет Троицкая поминальная суббота (Родительская суббота), 12 июня – праздник Троицы, а 20 июня – начало Петра. В конце месяца, 28 июня, будет государственный праздник – День Конституции Украины.

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