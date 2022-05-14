Гороскоп на 15 мая 2022 года расскажет, кому из знаков стоит с осторожностью отнестись к предложениям малознакомых людей, а кто может рассчитывать на большую финансовую удачу.

Овен

Овен сегодня нуждается в поддержке близких как никогда. Вы в праве на нее рассчитывать, но все же старайтесь не нагружать излишне своих родных эмоционально.

Телец

Сегодня Телец может то и дело ловить на себе удивленные взгляды: его неорганизованность будет написана у него на лице. Ну а если по лицу это будет не видно, она уж точно проявится в его противоречивых поступках.

Близнецы

Сегодня Близнецов ждет сюрприз – в первую очередь, в финансовом плане. Как и всякий сюрприз, он необязательно должен быть со знаком «плюс».

Рак

Сегодня Рак может стать законодателем трендов. Его энергичность, общительность и жизнелюбие обеспечат ему внимание окружающих, которые будут жадно ловить его слова.

Лев

Сегодня Льву не стоит рваться на первые роли, это у него все равно не получится. Ему будет сложно проявлять инициативу, принимать решения и отстаивать свое.

Дева

Не стоит заниматься делами, требующими тактичного подхода, отзывчивости и внимательности. Постарайтесь сохранить свои замыслы и планы в тайне – происки недоброжелателей могут свести результат к нулю.

Весы

Вероятны неприятные изменения в финансовом положении. Бизнесменам звезды не рекомендуют торопиться с инвестициями.

Скорпион

Сегодня социальная энергия Скорпиона достигнет пика: его энтузиазм и позитивный настрой обеспечат ему симпатии окружающих. Это отличный день для Скорпиона, чтобы вовлечь в свою сторону людей: провести сложные переговоры, поставить точку в конфликте, заручиться поддержкой или просто завести приятное знакомство.

Стрелец

Сегодня Стрелец в состоянии завоевать весь мир! По крайней мере, именно на это он будет сконфигурирован. Самое интересное, что его самоуверенность будет иметь под собой основу – Стрелец действительно способен сегодня на многое.

Козерог

Сегодня жизнь предоставит Козерогу немало счастливых шансов, однако далеко не всеми из них он сможет воспользоваться. Дело в том, что звезды гороскопа наделяют Козерога расслабленным настроением и некоторой медлительностью.

Водолей

Возможны душевная неуравновешенность, нервные перегрузки. Не рекомендуется тяжелый физический труд.

Рыбы

Жизненный потенциал находится в верхней точке. Проявляйте инициативу и ни в коем случае не отступайте вспять – используйте все возможности для укрепления своего положения.

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