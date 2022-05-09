С Днем Победы: поздравления в стихах

9 мая 1945 года ровно в 6:00 из всех громкоговорителей звучали долгожданные оповещения о победе и об окончании длительных военных действий. День победы над нацизмом во Второй мировой войне – это один из самых почитаемых дней в Украине, так как эта беда унесла жизни многих ее жителей и граждан. Представляем вам подборку поздравлений ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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***

Победы день — особый для страны:

О воинах, о павших вспоминаем мы.

За них ракеты в воздух полетят

Да небо огоньками расцветят.

Ручаюсь, нет не ценящих людей

Армейский подвиг тех, кто защитил детей.

Войны удары, верю, позади,

Остались только свет и радость впереди.

Крепкого здоровья и тепла!

Рождения здоровых, счастливых детей,

Узнавших их дедов великий пример!

***

Подвиг сотен тысяч человек

Мы запомним навсегда, навечно.

Времен не скрасит быстрый бег

Тех часов шальных, бесчеловечных.

Вам хочу сегодня пожелать –

Жизни яркой, светлой и беспечной,

Только никогда не забывать

Вам о том, что нужно помнить вечно!

***

«Бабушка, любимая моя!»

Бабушка, любимая моя!

С днем победы я хочу тебя

От души сегодня поздравлять,

И здоровья искренне желать.

Ведь у нас одна такая ты –

Сохранила прелесть красоты,

Я тебе желаю долгих лет

И немало жизненных побед.

***

Ждет тебя, любимый дед,

В жизни множество побед,

Каждый день, что ты живешь,

Только радость нам несешь.

Долгих лет тебе желаем,

С днем победы поздравляем.

И хотим тебе сказать –

Лучше деда не сыскать.

***

Пусть небо ваше чистым будет,

Не гаснет радостей звезда,

И грохот танков и орудий

Уйдет из жизни навсегда.

Теченью лет не прекословя,

Мы вам желаем всей душой

Здоровья и опять здоровья

И жизни, доброй и большой!

***

Пусть наша вера, наши пожеланья,

Замедлят времени неумолимый бег.

Свой опыт, мудрость, силы, знания

Несите в двадцать первый век!

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