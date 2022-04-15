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Хроники войны: Потери российских войск в Украине на утро 15 апреля 2022

15.04.2022

Идет пятдесят первый день полномасштабного вторжения россии в Украину. российские солдаты пытаются захватить территорию нашего государства, а артиллерийскими и авиаобстрелами разрушают больницы, роддома, жилые дома и укрытия. Каждый день враг несет потери из-за точных и мгновенных атак украинских войск. Какие потери у россии на 15 апреля – ориентировочно сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Хроники войны: Потери россии в Украине за войну на 15.04.2022

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.04 ориентировочно составляют /The total combat losses of the enemy from 24.02 to 15.04 were approximately:

  • личного состава / personnel ― около/ about 20000 чел.
  • танков / tanks ― 756 ед.
  • боевых бронированных машин / APV ― 1976 ед.
  • артиллерийских систем / artillery systems ― 366 ед.
  • РСЗО / MLRS ― 122 ед.
  • средств ПВО / аnti-aircraft warfare systems ― 66 ед.
  • самолетов / aircraft ― 163 ед.
  • вертолетов / helicopters ― 144 ед.
  • автомобильной техники / vehicles ― 1443 ед.
  • кораблей /катеров/boats/cutters ― 8 ед.
  • цистерн с ГСМ / fuel tanks ― 76 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level ― 135 ед.
  • специальной техники / special equipment ― 25 ед.
  • пусковых установок ОТРК/ТРК/mobile SRBM system ― 4.

Хроники войны: Потери россии в Украине за войну на 15.04.2022

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

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