#ДобріІсторії Шева Димарик о службе на передовой: Скажут копать – я буду копать самую глубокую яму

Участник «МастерШеф. Битва сезонов» и «МастерШеф. Профессионалы» Шева Димарик убежден, что его главный долг во время полномасштабного вторжения россии в Украину – защитить свою страну. Именно поэтому на второй день войны он добровольцем отправился на линию фронта. Но и там без кухни не обошлось!

«24 февраля я был дома, спал. В 5 утра позвонила моя бывшая жена в слезах, плакала и кричала, чтобы я забрал ребенка из больницы, сказала, что началась война. Я никогда в жизни не слышал ее такой. Меня бросило в панику. Секунд 40-50 панического страха, после чего я вспомнил подготовку на срочной службе в ВСУ, которую проходил в 2015 году. У нас сильная армия, очень крутая не только физическая, но и моральная, психологическая подготовка. Я вспомнил то, что в меня вкладывали там. Начал приходить в себя, понимать, что происходит. Было слышно, как бомбят. Наш ребенок тогда лежал в больнице на обследовании. Я собрался, набрал друга, и вместе мы поехали за сыном.

В социальных сетях я старался с первого дня войны поддерживать людей, говорить им, что все будет нормально, так и продолжаю. Ведь поддержка – это очень важно.

Первое время прошло очень бодро. В первый же день я и мой друг, который помог забрать сына, вывезли свои семьи в более безопасное место. На второй день, с самого утра, мы пошли добровольцами. Сразу же выдвинулись на другую локацию, на линию фронта. Первое время копал окопы, делал все полезное, что мог, чтобы защищать свой любимый город и свою страну. У нас сильная нация. Я обрел очень сильных боевых товарищей. Это совершенно разные по жизни люди, но все мы заодно. Первое время там было максимально подготовительным.

Мыслей о том, чтобы куда-то уехать, у меня не было. Я начал служить на благо Родины, приносить свою пользу, как только умею. Скажут копать – я буду копать самую глубокую яму, скажут стрелять – буду стрелять лучше всех. Я солдат, который выполняет приказы. У нас очень сильное командование в армии, сильные бойцы, я в них уверен, и пришел отдавать свой долг нашей стране. У каждого свой порог страха. Не всем нужно брать в руки оружие, не все смогут с этим справиться. Это выбор каждого. Я не представляю, как мог бы уехать, как мог бы сдаться духом. У нас на службе разные люди. Есть, например, мужик, ему 57, он уже трижды дед, но говорит, что это его страна, защитить ее – долг для него. Молодые парни – точно так. Все настолько на одной волне, просто максимально! В войну многое переигралось. Некоторые из знакомых, кто любил духариться, сдулся, а кто-то слабый стал сильным, взял в руки оружие и пошел защищать Украину.

Я могу рассказать не все о том, чем сейчас занимаюсь. В целях личной безопасности говорить где, что и как – не могу. Но, как ни крути, кухня меня нашла и здесь. Сидели в окопах, а когда нас сменили, я зашел на кухню. Смотрю – там всего три человека. Спросил у ребят, не нужна ли помощь. Полчаса времени на кухне – и меня уже записали в штат поваром. У них там был полный хаос! Прошло немного времени – меня поставили старшим поваром, еще немного – и сделали командиром отделения. Я уже управляю многими процессами. Опять же, более развернуто смогу рассказать только после войны, после нашей победы. Помимо этого, вместе с боевыми товарищами, своей небольшой командой связываемся со многими волонтерами. Нам привозят много еды, 600–700 человек в день доставляют нам продукты. И мы сразу же через других ребят отправляем еду тем, кому это необходимо: по бомбоубежищам, детским домам, бабушкам-дедушкам, которым нечего кушать. Сплю по 3–4 часа в день, но чувствую себя максимально полезным. Меня опять же затянуло на кухню, я и не понял, как так получилось.

Что укрепляет мою веру в победу? Все максимально просто! Это люди, это наше будущее. Мне пишут письма с благодарностью, я иду по городу в форме и вижу надежду в глазах окружающих, вижу, что они рассчитывают на нас, стоят за нами, и мы не имеем права их подвести. Очень мотивируют наши женщины, наши девочки, наши «квіточки». У нас, например, в подразделении три девушки. Они пришли сами, пробились сюда, они не боятся. Меня заряжает наша нация, наша сила, наш дух. Наши люди дают понимание того, за что я сражаюсь. Абсолютно все: от бабушки до ребенка, от ребенка до дедушки, от дедушки до Президента и так далее. Спасибо вам, что верите в нас, мы не подведем!

Братья и сестры, я уже начинаю потихонечку чистить свои берцы для парада после победы. Ребята, не расстраиваемся! Все будет максимально хорошо! Все отобьем, отстроим. Вы представляете, какая у нас будет прекрасная страна? Она будет еще прекраснее! Все будет хорошо. Скоро победа! Все буде Україна! Люблю, обнимаю, целую».

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