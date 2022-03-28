Идут тридцать третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Генштаб ежедневно отчитывается об обстановке в районах боевых действий и освещает ситуацию на линии столкновения. Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи и преуспел на отдельных направлениях. Украинские солдаты нанесли урон российским войскам в Чернобаевке уже 12 раз.

Больше по теме: Потери российских войск в Украине на утро 28 марта 2022

Группировка Сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-восточном и Северо-восточном направлениях.

Продолжаются оборонные бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка. Украинские воины нанесли сокрушительный удар по русским солдатам и технике в Чернобаевке в двенадцатый раз.

Группировки наших войск эффективно сдерживают продвижение противника в направлениях населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье.

На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

На Волынском и Северском направлениях продолжается ведение оборонных операций, выполнение других задач в определенных операционных районах. Обстановка контролируемая, существенных изменений не претерпела.

Группировка сил и средств обороны Киева сдерживает противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых автодорог и населенных пунктов.

На юге основные усилия Сил обороны сосредотачиваются на организации оборонных мероприятий городов Кривого Рога, Запорожья и Николаева, содержании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры. В определенных районах идет проведение стабилизационной операции и выполнение задач территориальной обороны.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил за сутки отбиты 5 атак врага. Украинскими воинами уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты и один автомобиль. Также противник имел потери в живой силе. Данные по количеству уточняются.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были уничтожены 4 самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил также была задействована для нанесения ударов по определенным наземным целям и объектам оккупантов.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.