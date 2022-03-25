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Потери российских войск в Украине на утро 25 марта 2022

25.03.2022

С 24 февраля россия ведет полномасштабную войну против Украины. российские солдаты пытаются захватить территорию нашего государства, а артиллерийскими и авиаобстрелами разрушают больницы, роддома, жилые дома и укрытия. Каждый день враг несет потери из-за точных и мгновенных атак украинских войск. Какие потери у россии – ориентировочно сообщает ежедневно пресс-центр Генштаба ВСУ.

Втрати ворога

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно /The total combat losses of the enemy from 24.02 to 25.03: 

  • личного состава /personnel ― около/ about 16100 чел.
  • танков / tanks ― 561 ед.
  • боевых бронированных машин / APV ― 1625 ед.
  • артиллерийских систем / artillery systems ― 291 ед.
  • РСЗО/MLRS ― 90 ед.
  • средств ПВО / аnti-aircraft warfare systems ― 49 ед.
  • самолетов / aircraft ― 115 ед.
  • вертолетов / helicopters ― 125 ед.
  • автомобильной техники / vehicles ― 1089 ед.
  • кораблей/катеров/boats/cutters ― 5 ед.
  • цистерн с ГСМ/ fuel tanks ― 72.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level ― 53 ед.
  • специальной техники / special equipment ― ​​18.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

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