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У оккупантов возросли дезертирство, проблемы со снабжением и смертность: сводка Генштаба на 21 марта 2022

21.03.2022

Идут двадцать шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Генштаб ежедневно отчитывается об обстановке в районах боевых действий и освещает ситуацию на линии столкновения.

Война в Украине: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 21 марта

По информации пресс-службы Генштаба, россияне ощущают острую потребность в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники. В связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена ​​работа предприятий корпорации «Уралзавод» и Челябинского тракторного завода. Указанные предприятия специализируются на производстве и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил российской федерации.
Новые случаи дезертирства зафиксированы в районе населённого пункта Гавронщина Макаровской ОТГ Киевской области. Группа русских оккупантов завладела автомобилями местных жителей, переоделись в награбленную гражданскую одежду и выехали в сторону границы с республикой Беларусь.
Продолжая незаконную деятельность на временно занятых территориях Запорожской области, в отдельных населенных пунктах захватчики проводят скрытую подготовку к выборам пророссийской администрации районов и городов.
В целях организации так называемых «российских гумконвоев» оккупанты сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей «КАМАЗ» министерства чрезвычайных ситуаций рф. Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные «гумконвои» в Запорожскую область.
На территории одного из населенных пунктов этой области противник развернул пункт ремонта бронетанковой техники с привлечением оборудования и рабочих оборонных предприятий российской федерации. На восстановлении находится до 20 единиц бронированной техники.
В Новой Каховке Херсонской области оккупанты проводят проверку документов на блокпостах города с целью выявления и задержания местных жителей, участвовавших в АТО/ООС.

Война в Украине: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 21 марта
Кроме больших потерь непосредственно во время боевых действий, фиксируется также большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков.
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