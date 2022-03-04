Список аптек в Киеве и Украине, работающих в штатном режиме

В Украине со дня нападения России 24 февраля закрылась большая часть аптек. Сейчас организована работа интерактивной карты, на которой отражены все работающие аптеки.

Украинская власть призывает жителей, нуждающихся в медикаментах (в том числе жизненно необходимых ― гипотензивные средства, инсулины и т.п.), при первой возможности их приобрести.

Перечень открытых аптек может изменяться ввиду безопасности работы заведений по конкретным адресам. Проверяйте наличие лекарства и режим работы по официальной карте.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко призвал торговые сети и аптеки не поднимать цены на продукты, товары первой необходимости и лекарства. Об этом Виталий Кличко заявил в своем видеообращении.

Также он сообщил, что с 1 марта в столице строго-настрого запрещается продажа алкогольных напитков.

«С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Совершенно! Отдельно обращаю внимание владельцев магазинов и сетей, аптек касательно цены на продукты, товары первой необходимости и лекарства. Не повышайте цены, пользуясь ситуацией. Потому что это во время войны ― не лучше мародерства», ― сказал Виталий Кличко.

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