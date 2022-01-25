Лунный календарь стрижек на январь 2022 года поможет вам определиться с датой похода к парикмахеру. Чтобы прическа получилась идеальной, важно учитывать фазу Луны в январе 2022 года. В какие дни лучше всего стричься ― узнайте в нашем материале.

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Благоприятные дни для стрижки волос в январе 2022 года

Январь 2022 года будет не очень богат удачными днями для стрижки. Поэтому советуем вам заранее запланировать визит к парикмахеру. Самыми благоприятными днями будут: 3, 12, 13 и 14 января. Изменение прически в эти даты укрепит волосы, ускорит их рост и принесет вам положительные эмоции.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в январе 2022 года

А вот в следующие дни лучше не рисковать с походом к парикмахеру. Согласно Луне не рекомендуется стричься и краситься 1, 2, 7, 10, 16, 17, 19, 21, 29 и 30 января. Изменение имиджа в эти даты может обернуться неудовлетворением от новой прически и даже вредом для волос.

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