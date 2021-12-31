Киноискусство радует новыми лентами, и накануне Нового года многим интересно, какие фильмы еще выйдут этой зимой. Основные премьеры года запланированы на лето и осень 2022, но за два месяца зимы выйдет сразу несколько блокбастеров, которые стоит посмотреть в кино.

Больше по теме: Что посмотреть в декабре 2021 в кино: лучшие кинопремьеры

«Морбиус»

Дата: 20.01.2022

Уже легендарный фильм, премьера которого переносилась несколько раз из-за коронавируса. Экранизация комиксов об антигерое-вампире ― докторе Морбиусе, которого сыграл харизматичный Джаред Лето. Фильм обещает мрачную атмосферу и много спецэффектов ― уже в трейлере показали в шутку, что он снят в стиле первого «Венома». В ролях Джаред Лето, Мэтт Смит, Джаред Харрис, Тайрон Гибсон, Майкл Китон.

«Кингс Мен»

Дата: 13.01.2022

Мэттью Вон попробовал показать, как было основано агентство «Кингс Мен» ― кто был его первым агентом и каких первых врагов человечества пришлось одолеть. Пафосная комедия в полностью абсурдном стиле с высмеиванием стереотипов о странах-участницах Первой мировой войны. В фильме сыграли Рэйф Файнс, Даниэль Брюль, Харрис Дикинсон, Рис Иванс и Джемма Артертон.

«Смерть на Ниле»

Дата: 11.02.2022

Новая экранизация популярного романа Агаты Кристи о детективе Эркюле Пуаро, который уже проявил свои навыки в «Восточном Экспрессе». На теплоходе «Карнак» происходит убийство, а расследовать его может только детектив с мировой известностью Эркюль Пуаро, который очень плотно пообщался с пассажирами и узнал, что почти у каждого есть своя темная история и мотивы для преступления. В фильме сыграли Кеннет Брана, Галь Гадот, Летиша Райт, Аннет Беннинг и др.

«Крик»

Дата:13.01.2022

В фильме рассказывается история молодой женщины, которая возвращается в свой старый родной город только для того, чтобы столкнуться с ужасающими делами, связанными с печально известным серийным убийцей в маске. К фильму вернулась Нив Кэмпбелл, которая сыграет Сидни Прескотт. Также в фильме появятся Дэвид Аркетт, Кортни Кокс, Дилан Миннетт и др.

«Анчартед: На картах не значится»

Дата: 10.02.2022

Одна из известнейших компьютерных игр оживет на большом экране! В руки неутомимого искателя приключений Натана Дрейко попадает загадочный артефакт. Именно он может привести молодого авантюриста к острову, где спрятаны вожделенные сокровища. В главной роли ― харизматичный Том Холланд, который так впечатлил всех своим Человеком-пауком.

«Агент 117: из Африки с любовью»

Дата: 17.02.2022

Мир изменился, а он ― нет! Продолжение комедийной франшизы о легендарном агенте 117! На этот раз он попадает в Африку, где женщины горячее пустыни. Вооруженный неисчерпаемой уверенностью в себе и убийственной харизмой, он может справиться со всеми врагами, кроме самого себя. В фильме сыграли Жан Дюжарден, Пьер Нине, Мелоди Каста, Наташа Линдинжер и др.

Больше по теме: Лучшие новогодние фильмы: топ-10 для настроения

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.