Курица, запеченная с яблоками: рецепт на Новый год от участницы «МастерШеф»
30.12.2021
Новый год вот-вот постучится в наши дома. И хозяйки должны быть во всеоружии, чтобы достойно приготовиться ко встрече Нового года и подать на стол только лучшие блюда. Участница кулинарного шоу «МастерШеф»-9 Юлия Акименко поделилась рецептом запеченной курицы с яблоками, которая станет настоящим новогодним деликатесом.
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Ингредиенты:
- курица – 1 шт.
- яблоки – 10–14 шт.
- масло растительное – 5 ст. л.
- куркума – щепотка
- перец черный молотый – несколько щепоток
- перец красный молотый – несколько щепоток
- соль – по вкусу
- мед – 2 ч. л.
- сметана – 1–2 ст. л.
- корица – 0,5 ч. л.
- лимон – 1/2 (сок)
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Приготовление:
- Курицу помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами, сделать небольшие проколы и отложить на время в сторону.
- Для маринования нужно в тарелку насыпать соль, куркуму, смесь черного и красного перцев, добавить растительного масла, сметану, мед. Все перемешать и смазать ранее подготовленную курицу, оставить пропитываться.
- Далее начинка из яблок. Нарезать на крупные дольки, предварительно удалив середину. Чтобы яблоки не потемнели, выжать сок лимона, корицу, растительное масло, все перемешать.
- Поделить на две части начинку, частью яблок начиняем курицу, но неплотно. Противень застелить пергаментной бумагой, выложить вторую часть яблок и положить туда курицу.
- Выпекать курицу 1 час 30 минут при 180 градусах. Проверить на готовность можно с помощью ножа: если при разрезе выделяется прозрачная жидкость и мясо мягкое, значит, курица готова!
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