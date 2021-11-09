В ноябре 2021 года нас ожидают три магнитные бури. Ни для кого не секрет, что они могут не только портить настроение, но и влиять на самочувствие. Однако если знать их расписание, то можно подготовиться и минимизировать плохие последствия для организма. Когда ждать магнитные бури в ноябре 2021 года ― читайте в материале.

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Геомагнитные возмущения оказывают наибольшее влияние на метеозависимых людей. Если вы относитесь к их числу ― наш календарь подскажет вам, когда будет следующая магнитная буря, и поможет к ней подготовиться.

Первый геомагнитный всплеск ожидается с 6 по 8 ноября. Он будет небольшим, но метеозависимые могут заметить его и ощущать головную боль.

Самая сильная магнитная буря месяца накроет планету в период с 14 по 18 ноября. Специалисты отмечают, что самыми опасными днями будут 15 и 16 ноября, поэтому в это время лучше поберечь свои силы и побольше отдыхать.

В конце ноября нас ожидает еще одна небольшая магнитная буря. Она продлится с 28 по 29 ноября. Эта магнитная буря будет хоть и средней интенсивности, но также может вызвать ухудшение самочувствия.

Специалисты рекомендуют в период магнитных бурь любой интенсивности побольше отдыхать и проводить время на свежем воздухе. Сложную работу стоит отложить на другие дни. Постарайтесь избегать конфликтов и негативных эмоций.

Позаботьтесь о своем организме, и магнитные бури пройдут для вас незаметно!

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