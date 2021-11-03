Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с понятием «осенняя депрессия». Люди привыкли путать свое подавленное состояние с психологическими проблемами. Однако чаще всего — это лишь временная хандра. Редакция STB.UA сделала для вас подборку из 10 советов, которые избавят от плохого настроения.

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Наверняка многие знакомы с такими симптомами, как вялость, чрезмерная раздражительность, неспособность радоваться и сопереживать. Возможно, вы даже замечали какие-то совсем непривычные моменты в своем поведении? А теперь попробуйте вспомнить, когда это было. Разве не прошлой осенью вы беспричинно накричали на свою лучшую подругу? Разве не месяц назад вы окончательно прекратили общение с ранее близким вам человеком? Осень — пора, когда большинство людей становятся пассивными, закрытыми и резкими. Однако вам не обязательно быть в их числе.

ТОП-10 советов, как побороть хандру

Прежде всего, не замыкайтесь в себе и не отказывайтесь от общения. Придумайте занятие, которое будет интересным не только для вас, но и для ваших друзей. Сходите в боулинг, постреляйте из лука или отправляйтесь на ночную рыбалку. Что угодно, главное — проведите время в компании близких.

Также отличным лекарством может быть спорт. Однако не обязательно тратить драгоценное время на посещения спортзала, пытаясь выглядеть, как ваши знакомые из Instagram. Займитесь бегом! Скучно? Тогда попробуйте что-то совсем необычное. Или же просто наденьте резиновые сапоги, и, вспомнив детство, айда по самым глубоким лужам!

Постарайтесь провести последние теплые дни с пользой. Хандра не наступит, если у вас не будет на нее времени. Не отказывайте себе в возможности проводить время на улице. Дождь или слякоть? Не обращайте внимание! Одевайтесь теплее и отправляйтесь на прогулку по тем местам, где раньше не бывали. Ведь даже если это ваш родной город, наверняка найдутся улицы, которые в осеннюю пору откроются вам совсем по-другому.

Если же вся ваша жизнь целиком пропитана работой, скажите «хватит»! Займитесь изучением иностранных языков, танцами, чем угодно, но только не работой. Уходите пораньше, приходите позже, не выходите вообще… Ведь вполне возможно, что это именно то, чего вам так не хватало.

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А как насчет арт-терапии? В детстве каждый из нас любил рисовать. Попробуйте заняться этим сейчас. Гарантируем, процесс вам понравится. И совсем неважно, что получится. Главное — настроение.

настроение. Пусть банально, но отличным лекарством от депрессии может стать путешествие. А в особенности для тех, кто ранее не покидал пределы страны. Только представьте: места, где вы ранее не бывали, люди, которые пускай не кардинально, но все же отличаются от тех, которых вы привыкли видеть. Это наверняка отвлечет от проблем и уж точно поможет справиться с хандрой.

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Хорошим методом выхода из депрессии может стать поход в любимый бар. Для этого рекомендуем обзавестись партнером, но, если вдруг все ваши друзья заняты серьезными делами, никто не осудит, если вы пропустите одну-две кружечки пива в гордом одиночестве. Главное — думайте о хорошем!

Если же вы совсем домашний человек, то избавиться от осенней депрессии поможет новый сериал, или даже несколько сериалов. Не обязательно начинать смотреть что-то новое… Почему бы не провести вечер с героями, которых любите далеко не первый год.

Также одной из причин осенней депрессии может быть отсутствие душевного тепла. Или же надуманное одиночество. Хорошим лекарством от хандры такого типа может стать новая влюбленность. Говорят, что отношения, которые начинаются осенью, — самые крепкие.

Если же плохое настроение мучает вас уже не первую осень, задумайтесь над тем, чтобы изменить свою жизнь более глобально. А в особенности, если каждый наступивший день напоминает вам предыдущий. Негоже жить, как Фил Коннорс из фильма «День сурка». Попробуйте что-то новое, чтобы ощутить прилив сил и эмоций. Это может быть: прыжок с парашютом, обучение игре на гитаре или барабанах, занятия танцами или поход в библиотеку. Даже если сил что-то начинать нет — переборите себя. Вы сами не заметите, как вас увлекут новые эмоции!

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