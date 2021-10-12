Новый сезон — новые тенденции! Это касается и ногтей. Если осенью 2021 года вы захотите носить подиумные тенденции, это совсем несложно: самые популярные ногтевые тренды не только просты, но и абсолютно удобны. Единственная трудность ― решить, какой вам больше понравится. Трендовый маникюр на длинные ногти на осень 2021 — смотрите в материале.

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Осенний тренд маникюра 2021: темные цвета

Темный не всегда должен означать черный. Осенью 2021 года мы бы предпочли носить на ногтях темно-синий, темно-красный или темно-зеленый цвет. Такие тона не светятся, а кажутся приглушенными. Лучший маникюрный тренд для всех, кто любит неброский, но при этом цветной лак.

Осенний тренд маникюра 2021: натуральные цвета

В этом сезоне не обойтись без лака для ногтей, но он может быть абсолютно натуральным! Если вам совсем не нравятся цвета или мерцающие покрытия, вы можете без проблем использовать прозрачный лак, потому что он также моден осенью и даже зимой 2021 года. Прозрачный лак для ногтей лучше всего использовать на овальную или квадратную форму.

Осенний тренд маникюра 2021: обновленный френч

Французская классика также была сохранена, но теперь ее носят во всех мыслимых и немыслимых вариантах. Во французском маникюре очень важен творческий подход: белый кончик ногтя можно заменить, например, матовым финишем или другим цветом.

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