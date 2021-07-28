Сколько магнитных бурь нас ждет в июле 2021? Как они повлияют на самочувствие людей? И самое главное, что сделать, чтобы свести негатив к минимуму? Читайте в нашем материале график магнитных бурь на июль 2021. И пусть вас всегда сопровождает прекрасное самочувствие и хорошее настроение.

В июле 2021 нас ждет всего три магнитные бури. Однако не стоит расслабляться. Лучше хорошо подготовиться и сделать все возможное, чтобы в эти дни чувствовать себя на все 100.

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График магнитных бурь на июль 2021

Итак, первая магнитная буря произойдет 7 июля. Она будет средней силы, но, несмотря на это, может пагубно повлиять на метеозависимых людей. Поэтому, чтобы обезопасить себя от негативных последствий, лучше ограничить физические нагрузки и стараться больше отдыхать. Также стоит обратить внимание на питание: лучше отказаться от жирной пищи. А чтобы справиться с жарой и плохим самочувствием, стоит пить побольше зеленого или травяного чая.

А вот 15 июля будет магнитная буря большой интенсивности. Гипертоникам и людям, имеющим проблемы с сердцем, следует подготовиться к неблагоприятному дню и запастись требуемыми лекарствами.

Последняя буря состоится 29 июля. По своей силе она не такая опасная, как предыдущая, однако расслабляться не стоит. Ее влияние почувствуют все метеозависимые люди. Возможны бессонницы, нервные срывы и плохое самочувствие. Также могут обостриться хронические заболевания. Тем же, кто страдает от скачков артериального давления, необходимо избегать провоцирующих факторов: кофеинсодержащих напитков и физических нагрузок.

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