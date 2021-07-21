Гороскоп на июль 2021 года расскажет, чего ждать каждому из знаков зодиака. Кто будет полон сил и надежд, а кому стоит не сгущать краски, а просто продолжать трудиться в заданном направлении? Читайте гороскоп на июль 2021 года от дважды победителя проекта «Битва экстрасенсов» и эксперта мистического проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

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Овны

Начало месяца – удачное время, чтобы заняться теми вопросами, которые вы долго откладывали на потом. Сейчас у вас будет достаточно и сил, и времени, чтобы с ними разобраться. В конце июля звезды советуют уделить особое внимание своему здоровью – возможны обострения хронических заболеваний.

Тельцы

В этот период многие представители знака задумаются о глобальных переменах. Скорее всего, к решительным действиям Тельцов будет подталкивать усталость. Но не стоит торопиться с кардинальными изменениями в жизни – можете наломать дров. Лучшей альтернативой будет смена обстановки. К примеру, отдых или спонтанное путешествие.

Близнецы

Середина лета сулит Близнецам новые перспективы в профессиональной сфере деятельности. Многие представители знака смогут добиться желаемых высот в карьере. Главное при этом – проявлять настойчивость. В конце месяца бытовые хлопоты могут собраться в огромный ком, с которым будет непросто справиться. А потому старайтесь решать все проблемы по мере поступления.

Раки

В этот период звезды настоятельно советуют Ракам быть осторожнее с информацией, которая к ним поступает. Есть большая вероятность, что вас введут в заблуждение. В сфере карьеры возможны трудности. Чтобы их избежать, старайтесь не откладывать сложные задачи в долгий ящик.

Львы

В июле Львы будут полны сил и энергии. В связи с таким эмоциональным подъемом представители знака смогут достичь желаемых целей. Единственное условие при этом – чаще прислушиваться к советам окружающих людей. Это поможет вам уберечься от многих ошибок.

Девы

Расположение небесных тел может подталкивать Дев к чрезмерной эмоциональности. А потому даже мелкие проблемы и неурядицы в понимании представителей знака могут обрести «масштаб катастрофы». Совет звезд – не сгущать краски. Поверьте, многие трудности решатся сами собой, даже без вашего вмешательства.

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Весы

Начало месяца для Весов – благоприятное время, чтобы заняться саморазвитием. Инвестиции в себя будут не только выгодными, но и продуктивными. В конце июля звезды советуют обратить внимание на свой рацион – возможны проблемы с пищеварением.

Скорпионы

Середина лета для Скорпионов – время новых возможностей. Сейчас представители знака могут поймать волну успеха. Главное при этом – верить в свои силы и не идти на поводу у людей, которые пытаются убедить вас в том, что ваши старания напрасны.

Стрельцы

Середина лета сулит Стрельцам удачу в решении бытовых и жилищных вопросов. Сейчас перед вами откроются нужные двери, а на пути встретятся нужные люди. В конце июля возможны перспективные знакомства. А потому старайтесь чаще выходить в свет.

Козероги

На пути Козерогов в этот период может возникнуть немало преград. Но упрямство и целеустремленность представителей знака помогут легко с ними справиться. В конце месяца удачно разрешатся трудности, с которыми вы давно пытались разобраться. Главное – набраться терпения.

Водолеи

В этот период вдохновение станет частым гостем Водолеев. А потому творческий подход они смогут проявить даже в решении самых скучных, рутинных задач. Конец месяца – благоприятное время для путешествий. Яркие впечатления и позитивные эмоции вам гарантированы.

Рыбы

В этом месяце Рыбам, чтобы достичь своих целей, стоит проявить больше настойчивости. Скорее всего, намеченные вершины вам вряд ли удастся покорить с первого и даже со второго раза. Но секрет успеха как раз в том, чтобы подняться на один раз больше, чем вы упали.

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