Платья – любимый элемент в гардеробе многих модниц. Из года в год дизайнеры экспериментируют с новыми фасонами, стилями и цветовыми решениями, предлагая новые варианты. В сезоне лето 2021 в центре внимания оказались романтичные платья, усыпанные цветочными бутонами и украшенные рядами оборок, сексуальные варианты, среди которых полупрозрачные фактуры, модели на тонких лямочках, платья с неожиданными вырезами или акцент на линии бра. Больше о трендовых платьях сезона лето 2021 читайте прямо сейчас!

Цветочный принт

С приходом тепла хочется наполнить свой гардероб всевозможными цветочными платьями. Этим летом есть такая возможность, ведь в коллекциях брендов отведена большая часть именно платьям, усыпанным флористическим орнаментом – от крупных бутонов до мелкой полевой россыпи. Valentino представили в этом сезоне серию полупрозрачных цветочных платьев, которые точно оценят романтические и чувственные натуры. Jason Wu показали более практичный вариант повседневного платья с полевым узором – дизайнер советует носить его в паре с трикотажным браллетом поверх платья. Тем временем в коллекции Carolina Herrera сделали ставку на драматизм, представив черные платья с красными бутонами тюльпанов.

Длина мини

Длина мини покорила модные подиумы в этом сезоне. Дизайнеры массово отдали уважение эпохе нулевых и укоротили юбки и платья. Miu Miu предложили милое платье с бантом чуть выше талии, Giambattista Valli показал экстремально короткие платья в технике кроше, а David Koma сделали ставку на соблазнительное белое мини, которое подойдет для шумных летних вечеринок.

Тонкие лямочки

Платья с тонкими лямочками смело можно отнести к одному из самых сексапильных трендов этого сезона. Изящные бретельки, тонкие перемычки и лямки вдвойне подчеркивают хрупкость и утонченность женской фигуры. Достаточно лишь взглянуть на коллекцию Jacquemus ― и сразу возникает желание приобрести себе все образы на тонких бретелях, например это черное платье из трикотажа. В коллекции Victoria Beckham изысканные бретельки – единственное, на чем держится шелковое элегантное платье, а у Dion Lee весь образ состоит из них и сборок, благодаря чему можно регулировать глубину вырезов.

Mинималистичные

Минимализм – один из ведущих трендов 2021 года. Многие бренды отказались от пестрых принтов, многочисленного декора и сложносочиненных силуэтов в пользу чистых линий, лаконичного кроя и природных оттенков. В коллекциях дизайнеров значительную нишу заняли именно вневременные минималистичные платья. Так, Sportmax показали образ, имитирующий «вторую кожу», Boss сделали ставку на платье-поло в длине макси, а Bevza представили лаконичное платье в оттенке айвори, в котором можно пойти на роспись.

Полупрозрачные

Полупрозрачные платья этим летом обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы. Это может быть летящее богемное платье с длинным рукавом из нежного шелка, как в коллекции Alberta Feretti, сложносочиненное slip-dress, надетое поверх прозрачной рубашки, или ажурный образ из органзы Fendi, который дизайнер предлагает совместить с контрастным боди и яркими туфлями.

Більше на тему: Модні зачіски на довге волосся 2021: тренди на весь рік

Читайте нас також у Viber і Telegram