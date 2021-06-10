В моде вот уже который сезон властвует естественная красота. Дизайнеры демонстрируют модные теоонденции маникюра на коротких ногтях, наглядно убеждая нас в том, что и на такой длине можно сделать оригинальный маникюр. К тому же маникюр на короткие ногти намного практичнее и удобнее острых стилетов ― особенно на ногтях квадратной и овальной формы.

Красный маникюр на короткие ногти

Маникюр в красных оттенках ― классика жанра. Он зз нллиз моды не выходит никогда и прекрасно выглядит на ногтях любой длины ― в том числе и на коротких.

Белый маникюр на короткие ногти

Белый маникюр ― отнюдь не прерогатива невест. Покройте ногти белым лаком, а на 1―2 ноготках сделайте акцент: это может быть и рисунок, и глиттер, и яркий лак. Получится простой, но в то же время изысканный маникюр.

Черный маникюр на короткие ногти

Черный маникюр всегда выглядит эффектно и драматично. Он прекрасно сочетается со всеми цветами, открывая безграничное поле для экспериментов! Добавьте яркий рисунок, немного лаконичной геометрии, комбинируйте черное покрытие с другим дизайном ― в любом случае, это будет смотреться просто потрясающе.

Матовый маникюр на короткие ногти

Матовый маникюр набирает все большей популярности. На каждый день идеально подойдет однотонное покрытие и геометрические рисунки, а праздничный дизайн маникюра на короткие ногти допускает использование блестящего декора: глиттера, страз, фольги и пр. Очень популярно в последнее время сочетание глянцевого и матового лака. В этом случае матовое покрытие часто выступает фоном для рисунка или декоративных элементов.

Френч на короткие ногти

Французский маникюр ― это универсальный вариант абсолютно для всех. Повседневный, соответствующий даже строгому дресс-коду, трендовый цветной френч или праздничный дизайн со стразами, ― все это вы найдете среди новинок французского маникюра на короткие ногти.

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