Совсем скоро наступит светлый и добрый праздник Пасхи. По традиции украинцы будут готовить куличи и красить яйца. А как же его отмечают в других странах мира и какие европейские национальные пасхальные блюда – узнайте в материале!

Пасха в Германии

Яйца и зайчик – два самых популярных символа Пасхи в Германии. Если верить легенде, все крашенки на праздник несет именно этот пушистый зверёк. В древности, по пасхальным легендам, яйца несли ещё и курочки, гуси, утки… Но вскоре быстроногий ушастик обскакал всех своих конкурентов. В волшебной атмосфере праздника дети верили, что сладкие яйца высиживает зайчик. Родители не хотели разрушать эту детскую веру в сказку. Когда на Пасху дети находили вкусные гостинцы, рядом всегда была фигурка зайчика. И утро Пасхи становилось для ребятишек весёлой игрой, полной шума, смеха и веселья. Чтобы и в каждой украинской семье превратить Пасху в увлекательное для детей событие, Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить пасхальных зайцев из теста для кулича, и обеспечить ушастиков полезными гостинцами – вкусными шоколадно-марципановыми яйцами.

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«Одна моя подруга вышла замуж за немца и переехала жить в Германию, – рассказывает Татьяна Литвинова. – Пару лет назад она пригласила меня на Пасху к себе. Я гостила у неё целую неделю перед этим светлым праздником. На следующий год я пригласила свою подругу с семьей ко мне на Пасху. Она приехала с мужем и детками. И мне так хотелось, чтобы они у меня в гостях почувствовали себя как дома, что решила я испечь им их традиционных пасхальных зайчиков. А тут как раз куличи печь надо. И я рискнула – будь что будет. Я испекла зайчиков из того же теста, что и куличи. Получилось очень вкусно! А малышей от этих зайчиков нельзя было за уши оттянуть. Для малышей получился настоящий детский праздник. Так что я теперь готовлю зайчиков каждый год вместе с куличами. Специально для деток».

В Германии Пасха – это больше светский праздник. Это время отпуска, семейных сборов, весёлых прогулок и интересных поездок. Все собираются и веселятся. Может быть, поэтому в Германии не принято говорить друг другу: «Христос воскрес!». В эти дни все приветствуют друг друга словами: «Весёлой Пасхи!».

«На Пасху я обязательно пеку 12 куличей, – рассказывает Татьяна Литвинова. – Я их готовлю по старинному рецепту, который передавался в нашей семье по женской линии. Этот рецепт мне достался от моей бабушки, а ей в свою очередь от её мамы. Тесто по этому рецепту получается очень нежным, а сами куличи, если все сделать правильно и по рецепту, не черствеют очень долго».

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Немецкие пасхальные зайцы с марципановыми яйцами от Татьяны Литвиновой

Ингредиенты для теста:

молоко – 1 ст.

мука – 4 ст.

дрожжи – 20-30 г

яйцо – 5 шт.

масло сливочное – 200 г

сметана или сливки – 100 мл

сахар – 1,5 ст.

соль – щепотка

сок ¼ лимона

цедра ¼ апельсина и ¼ лимона

изюм – 150 г

цукаты – 100 г

ваниль

изюм и миндаль для оформления

Ингредиенты для начинки:

курага – 100 г

абрикосовое варенье – 200 г

грецкие орехи – 100 г

шоколад молочный – 100 г

Приготовление теста:

Нужно вскипятить молоко и вмешать в него немного муки. Затем довести тесто до консистенции густой сметаны, дать остыть и добавить дрожжи. Возьмите 1 пачку сухих дрожжей или 25 граммов свежих, если больше любите в выпечке свежие дрожжи. Добавьте щепотку соли и полстакана сахара. Перемешайте и оставьте тесто подниматься под полотенцем. Теперь взбейте 5 белков со 100 граммами сахара. Отдельно взбейте 5 желтков со 100 граммами сахара. Так наше тесто получится более воздушным и пышным! «Когда тесто подойдёт в первый раз, нужно вмешать взбитые яйца в уже поднявшуюся опару, – говорит Татьяна Литвинова. – Теперь тесто стало жиже, чем консистенция сметаны. Поэтому мы снова подмешаем муки! Главное правило хорошего теста – при добавлении новых ингредиентов снова и снова доводить его до консистенции густой сметаны. Снова оставляем тесто подниматься…». Растопите 200 граммов масла, смешайте его со сметаной или домашними сливками до однородности, затем добавьте сок ¼ лимона и измельченную цедру ¼ апельсина и ¼ лимона. И для аромата – возьмите ещё щепотку ванили. Всю эту ароматную смесь добавьте в тесто, которое подошло второй раз. Добавьте в тесто вымытый изюм (150 г), присыпанный мукой, и рубленые цукаты. Вмешивайте муку в тесто, пока оно не станет мягким и воздушным. Снова поставьте тесто в тёплое место – подниматься. Пока тесто подходит, приготовьте начинку для зайчиков. Мелко нарежьте курагу и грецкие орехи и смешайте с абрикосовым вареньем. В некоторых зайцев нужно будет положить кусочки молочного шоколада: это будут счастливые призовые зайки – вкусная лотерея. Когда тесто подойдёт в третий раз, возьмите немного и раскатайте его на две колбаски и каждую колбаску поделите на десять одинаковых частей. Теперь на посыпанном мукой рабочем столе разложите 10 частей теста и каждой части придайте форму лепёшки. Уложите в середину каждой лепёшки начинку. Тесто склейте и скатайте в шарики. Затем сделайте заячьи головы. Тесто скатайте колбаской и поделите на 10 равных частей. Сформируйте кегли, которые сверху нужно разрезать до середины – так получатся заячьи ушки. Из изюма делаем глазки, а усы выкладываем из миндаля. Шарики (туловища) выложите в бумажные формочки для маффинов, мордочки выложите на противень, застеленный пергаментом, смажьте все смесью из 1 желтка с 1 ст. л. молока. Выпекайте заячьи мордочки при 200 градусах 10–12 минут, а туловище зайчика – 15 минут.

«Готовым изделиям нужно дать остыть, – говорит Татьяна Литвинова. – И пока заготовки для зайчиков остывают, вы приготовьте марципаново-шоколадные яйца. Дети их просто обожают. Кстати, в Германии марципан – это традиционное пасхальное угощение».

Ингредиенты для марципановых яиц:

миндаль – 200 г

сахар – 200 г

вода – 1/4 стакана

шоколад – 100 г

Приготовление:

Бланшируем миндаль. Очищаем. Просушиваем на сковороде. Измельчаем его в кухонном комбайне до состояния пюре (кашицы). Из сахара и воды варим сироп. Высыпаем в сироп пюре из миндаля и варим, помешивая, 2–3 минуты на слабом огне. Марципановая масса готова, выкладываем её на стол, формируем небольшие яички – как яйца перепёлки. Теперь растапливаем шоколад и глазируем наши пасхальные яйца, обмакивая в шоколад. Гостинцы для зайцев готовы!

Осталось придать нашему угощению окончательный вид. Берём белый шоколад, растопленный на паровой бане. Головы зайцев (со стороны шеи) протыкаем зубочистками, смазываем шоколадом и прикрепляем к туловищу, каждому зайчику даём по яичку.

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Пасха во Франции

Вам кажется, что яичная скорлупа – это вещь абсолютно ненужная? Не спешите её выбрасывать, потому что Оля Мартыновская знает, как использовать яичные отходы, чтобы приготовить изысканный французский десерт!

С давних времен яйцо считается символом совершенства и плодородия. В Древнем Египте яйца дарили, когда хотели пожелать хорошей жизни. А жители Киевской Руси верили в целебные свойства яичной скорлупы – женщины и мужчины носили её в мешочках на шее, чтобы оберегать себя от невзгод. Особыми любителями яиц стали французы. С XVI столетия мастера короля готовили яйца с сюрпризом, чтобы продемонстрировать фантазию и хороший вкус. Позже появились и первые шоколадные яйца. Сегодня яйцо – главный пасхальный атрибут. Накануне праздника французы готовят шоколадные глазированные яйца, а также кексы в форме яиц. Процесс их приготовления занимает не более получаса. Такие кексы выпекают с начинкой и без, украшая скорлупки или оставляя их не раскрашенными. Считается, что тот, кому подарят такой сладкий сюрприз, будет счастлив весь год.

«Эту идею я привезла из Франции, – рассказывает Ольга Мартыновская. – Когда я только приехала в эту страну, все как раз готовились к Пасхе. Так получилось, что в этот светлый праздник мне пришлось работать. Я была очень расстроена, скучала по дому, нашим традициям и шумному празднованию в семейном кругу. Но во Франции тоже есть свои пасхальные традиции, там принято обмениваться подарками. И наш шеф-повар ресторана всем принес маленькие яички – перевязанные ленточкой, очень красиво оформленные. Было приятно и неожиданно. Я его бережно принесла домой, поставила на видное место. А утром он спросил: «Ну что, вкусное яйцо было?». Я же думала, что это просто сувенир, а оказалось, что он съедобный! Когда вернулась домой, первым делом решила посмотреть на начинку моего подарка. Вкус меня просто покорил. Рецепт, понятное дело, я у него выпытала. Когда через год я вернулась в Украину, пекла кулич, осталось много яичной скорлупы. И тут я вспомнила про эти французские сувенирчики. Все мои родные, конечно, были в восторге».

Посетив Францию, Ольга Мартыновская изучила необычные пасхальные традиции. За три дня до Пасхи все колокола церквей умолкают в память о смерти Иисуса, и эта тишина длится до Пасхальной ночи.

Легенда гласит, что колокола «уходят» в Рим, чтобы получить благословение Папы римского. Когда они возвращаются обратно, то очень спешат, сталкиваясь друг с другом в полёте и теряя разноцветные пасхальные яйца, которые падают в сады, на поля или вдоль лесных дорог. Поэтому родители всегда прячут шоколадные яйца в саду или во дворе, а утром дети с радостью их ищут.

В каждом городе есть своя пасхальная выпечка. В Оверни это большие толстые оладьи «pachades», а в Савое – «cavagnats» (плетёные корзинки, в них кладут окрашенные в красный цвет яйца), в Турени – пряники в виде лошадок.

Французские яйца от Ольги Мартеновской

Ингредиенты:

100 г шоколада

100 г сливочного масла комнатной температуры

2 яйца

80 г сахара

125 г муки

3 ст. л. какао-порошка

корица — 0,5 ч. л.

апельсиновая цедра — 50 г

кокосовая стружка и натертый шоколад для украшения

ленточки для украшения

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Приготовление:

Осторожно проткните верхнюю часть каждого яйца (можно использовать штопор). Немного отогните края скорлупы, чтобы расширить отверстие до толщины примерно в мизинец. Осторожно потрясите каждое яйцо и вылейте его содержимое в миску. Промойте все скорлупки под проточной водой и замочите на 30 минут в соленой воде. Снова промойте, чтобы смыть соль, и просушите их на бумажном полотенце в течение 30–40 минут. Сливочное масло растопите в сотейнике, добавьте сливки и шоколад и размешивайте до тех пор, пока шоколад полностью не растворится. Взбейте яйца с сахаром до полного его растворения. Вылейте тёплое масло с шоколадом в миску со взбитыми яйцами, добавьте муку, какао, корицу, апельсиновую цедру и перемешайте все до получения однородной массы. Секрет: если не хотите, чтобы вкус апельсина был сильно выражен, потрите цедру на мелкой терке – кекс будет иметь более нежную консистенцию, но тонкий апельсиновый аромат останется. Наполните кондитерский мешок подготовленным тестом и заполните каждую скорлупку не более чем на ¾. Секрет: перед тем как заливать тесто в скорлупу, налейте туда немного растительного масла и хорошо прокрутите. Вылейте лишнее. Эта хитрость позволит легко снять скорлупу с кекса после выпекания. Выпекать при температуре 180 градусов 15–20 минут. Когда кексы будут готовы, сразу снимите лишнее тесто с горячих яиц и придайте ровную красивую форму. Кексы украшаем кокосовой стружкой и натёртым шоколадом, перевязываем ленточкой.

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