Первый день Масленицы — «Встреча»: традиции
08.03.2021
«Встреча» — название первого дня Масленицы. Хотите узнать, как нужно его провести, что можно, а что просто необходимо делать в этот день? Читайте, какие традиции первого дня Масленицы нужно соблюдать.
Масленица — славянский праздник, который символизирует проводы зимы. Именно поэтому в этот день сооружается чучело из соломы и тряпок, которое затем сжигается. Такой ритуал означает расправу над злодейкой-зимой. Но первый понедельник праздника — только начало разных действ!
Традиции на Масленицу
- В этот день готовят горки и санки для народных гуляний.
- Есть традиция в первый день Масленицы спать подольше. Поэтому, если вдруг ваши коллеги дружно опоздают к началу рабочего дня, у них есть на то уважительное оправдание, что тянется еще из глубины веков!
- Но, несмотря на поздний подъём, все приступают к выпеканию блинов, которые сейчас принято считать блюдом на завтрак. Первый блин отдавали нищим, чтобы они помянули умерших.
- Также в первый день Масленицы свёкры отправляли невесток домой к родителям, чтобы они готовили блины у них, а потом приходили сами, пробовали их выпечку и обсуждали со сватами план увеселительных мероприятий на всю неделю.
- Стоит отметить, что хоть Масленица и считается смесью языческих и христианских традиций, на самом деле это не совсем так. В православии неделя до Великого поста действительно отмечается, но называется она Сырной седмицей. Но сырной эта неделя называется вовсе не из-за сырной или творожной начинки блинов, а потому что принята сыроедческая диета. Так что для глубоко верующих христиан восточного обряда эти дни тоже преисполнены радостью, так как они готовятся ко встрече Великого поста и общаются со Всевышним. Разница лишь в том, что нужно исключить сытные обеды, к которым многие сильно привыкли.
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