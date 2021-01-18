Телеканал СТБ и компания «Основа Фильм Продакшн» закончили сьемки 4-серийной драмы «МАМА», события которой разворачиваются на оккупированном Донбассе. Премьера проекта в эфире СТБ запланирована на 2021 год.

У каждого героя, который защищает Украину на этой войне, есть мама. Проект «Мама» демонстрирует собирательный образ всех матерей войны. Главная героиня фильма Нина Петровна живет с семьей в Житомире. В тот момент, когда ее сын Виталий Швыдченко ушел добровольцем на фронт защищать свою страну, в мирной жизни Нины Петровны поселилась война. В один из обычных дней она узнает, что Виталий оказался в плену. Обстоятельства складываются так, что единственный шанс вернуть своего ребенка ― отправиться самостоятельно на его поиски.

Нине Петровне предстоит проделать долгий путь, сменить города и села, пройти блокпосты и кабинеты местной власти, встретиться лицом к лицу с врагом, и все для того, чтобы узнать самый важный ответ для матери ― жив ли ее ребенок.

«К сожалению, мы живем во время войны, и поэтому страна находится в двух реальностях. Там, на востоке страны, нас защищают наши лучшие парни, наши герои. По нам стреляют патронами и искаженной информацией. Острота ощущения войны, которая была характерна нам в 2014―2015 годах, сегодня притупилась, мы научились жить с этой войной. Но тысячи мам потеряли своих детей, тысячи ― ждут или ищут их. Когда ты живешь на мирной территории, своей жизнью, может казаться, что война тебя не касается, что она где-то далеко. Нет, она касается каждого, ― рассказывает автор идеи и креативный продюсер Валентина Руденко. ― И мне бы хотелось, чтобы каждый человек помнил, какой ценой оплачено каждое наше мирное утро. Телефильм «Мама» ― еще одно напоминание об этом. Это история обычной женщины, которая попала в тяжелые военные обстоятельства. В ее спокойную и размеренную жизнь, которой живут миллионы людей, врывается это страшное понятие ― война. Какие она примет для себя решения, чтобы спасти своего ребенка, ― зрители увидят в эфире».

Исполнительница главной роли, Олеся Жураковская, отмечает, что быть частью такой истории ― честь для нее:

«Каждый год на день рождения я загадываю одно желание ― прошу у Бога, чтобы наступил мир, чтобы перестали умирать наши лучшие люди. Это моя личная боль, мне хочется ее рассказать зрителю. Я сразу почувствовала, как роль Нины Петровны во мне откликнулась. Это огромная ответственность и большая честь. У главной героини, Мамы, стоит обязательно поучиться стойкости, смелости и бесконечной любви».

Производство: «ОСНОВА ФИЛЬМ Продакшн»

Продюсеры: Татьяна Куц, Виктория Горенштейн

Автор идеи и креативный продюсер: Валентина Руденко

Авторы сценария: Валентина Руденко, Тарас Ткаченко, Николай Рыбалка

Режиссер-постановщик: Тарас Ткаченко

Оператор-постановщик: Дмитрий Киптилый

В ролях: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Тамара Антропова, Михаил Кришталь, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева и др.

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