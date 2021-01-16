Все больше и больше голливудских звезд и топ-моделей остригают волосы и доказывают, что в короткой стрижке не меньше красоты. Вы уже задавались вопросом, стоит ли расстаться с локонами и пойдут ли вам вообще короткие волосы? Для начала, ознакомьтесь с вариантами причесок на короткие волосы в нашем материале.

Мы расскажем, какие стрижки абсолютно модны и как лучше всего укладывать короткие волосы. Так позвольте себе вдохновиться следующим визитом к парикмахеру и найти именно тот стиль, который вам подходит. Короткие волосы не всегда короткие. Будь то пикси или боб: длина имеет решающее значение. И это делает короткую прическу очень разнообразной.

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Пикси

Женщинам нравятся достоинства короткой стрижки, которая при правильной укладке может быть очень сексуальной. Стиль Pixie — это чистая сексуальная привлекательность. Особое разнообразие аксессуаров к данным прическам: от повязок на голову до заколок и бантов различного дизайна.

Волосы зачесаны вперед

Иными словами, это сплошная длина на уровне ушей. В этом году все больше и больше звезд выбирают модный образ, а грубый срез становится все более распространенным на улицах.

Волосы зачесаны назад

Думаем, вы часто встречали дерзкие образы, когда девушки лаком или гелем укладывали свои волосы назад. Более того, данный образ можно создать и в стиле мокрых волос.

Каре с прядями

Классикой среди вечно трендовых причесок является каре. Он почти никогда не выходит из моды. Украсить его можно легкими локонами и завивкой.

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